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移民署辦新住民模擬投票　越南新住民正妹陳玉水超吸睛

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▲移民署舉辦新住民模擬投票希望幫新住民適應明年總統大選，新住民中研院副研究員余文生、越南新住民正妹陳玉水都參加活動。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署舉辦新住民模擬投票希望幫新住民適應明年總統大選，新住民中研院副研究員余文生、越南新住民正妹陳金玲、陳玉水參與模擬投票。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署17日舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，由內政部長徐國勇、移民署署長邱豐光、台北市選舉委員會總幹事藍世聰等人、化身「一日選務人員」實際操作台灣投票過程。模擬投票活動中，今年5月才取得身分證的中研院副研究員余文生成了明年總統、副總統大選「首投族」，他很開心能投在台灣下民主神聖的第一張選票。

▲移民署舉辦新住民模擬投票希望幫新住民適應明年總統大選，新住民中研院副研究員余文生、越南新住民正妹陳玉水都參加活動。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署舉辦新住民模擬投票希望幫新住民適應明年總統大選，包含內政部長徐國勇、移民署長邱豐光都列席參與。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署今年7月統計顯示：目前全台灣新住民人口共有55萬餘人，取得歸化外籍人士共有12萬6047人，大陸地區取得定居證有13萬1129人，港澳地區取得定居證有1萬3243人，早年來台新住民的二代也多成年有投票權，未來將陸續行使民主制度中的公民權。

移民署今日活動中，這次「首投族」中研院副研究員余文生、越南新住民二代的陳金鈴、越南籍正妹陳玉水也到場體驗投票，中選會在活動中設置真實投票票匭的臨時投票所，由徐國勇、藍世聰、邱豐光充當「一日選務人員」，引領新住民於3個投票區圈選候選人，指導新住民首投族步出簾子後，將選票摺疊，依序分別投入總統及立委的票匭內完成投票。

台北選委會總幹事藍世聰提醒：新住民投票時千萬不要撕毀或帶走選票、不要使用手機、照相機，不要在現場大聲喧嘩或攜帶危險物品，都會違反選罷法第64條裁罰5千到5萬元；若將領得選舉票或罷免票攜出場外者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一萬五千元以下罰金。

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