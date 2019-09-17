感懷921地震20週年　南投國姓「搶成功」20日盛大登場　

▲適逢921地震20周年，客庄12大節慶之一的「國姓搶成功」活動即將開跑，17日召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

適逢921地震20週年，被列為客庄12大節慶之一的「國姓搶成功」，從9月20日至22日連3天盛大辦理，並舉辦一系列921相關活動，展現南投縣國姓客庄震後重建成果。而921當天，將於活動會場與日本栗原市簽署備忘錄，栗原市也將參加戰船友誼賽。

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▲搶成功系列活動是南投縣國姓鄉的年度盛事。（圖／國姓鄉公所提供）

921地震後，為振奮國姓鄉親重建士氣、告慰罹難先民，在2001年，當時的鄉長李增全、泰雅渡假村總經理李吉田合作創辦第一屆搶成功活動。

17日搶成功記者會上，國姓鄉長丘埔生、魚池鄉長劉啟帆、埔里鎮長廖志城及仁愛鄉長特助楊陞義宣告4鄉鎮結盟，以大埔里為概念，串連農產、觀光、文化、交通，活絡地方經濟。而最吸睛的戰船賽，除社會男子組20多組報名踴躍，今年更增編公所組，有埔里、魚池、水里、竹山、南投市及地主國姓6隊。

▲適逢921地震20周年，客庄12大節慶「國姓搶成功」活動即將開跑，17日召開記者會。

另外，日本宮城縣栗駒山在311地震嚴重崩塌，當時就是引用九份二山國家地震紀念地的經驗，成立國家地質公園，兩處園區因此結緣。921當天日本栗原市將與國姓簽署備忘錄，並派出成員參加戰船賽。

李吉田表示，921大地震當晚，他抱著小孩從家裡逃出來，甚至接到有員工在地震中喪生的噩耗，激起他要照顧鄉民的責任心。當初震後百業蕭條，盼藉由辦理此活動，能夠凝聚民心，為災後疲憊的內心注入「生」的活力，辦理至今已是第19屆，南投13鄉鎮市民眾的熱心參與、共同抬轎，充分展現出台灣人內心的強韌。

他也說，「搶成功」名稱的由來，是利用國姓爺鄭成功的歷史文化背景作為發想，而成功是人生追求的目標，於是活動名稱就這麼誕生。

▲第一屆「國姓搶成功」創辦人之一李吉田。