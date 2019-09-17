5歲女童遭繼父凌虐「剩12公斤」慘死家中　生母法庭聽遺言痛哭

▲5歲的船戶結愛被繼父凌虐到剩下12.2公斤，最後因為併發生在家中死亡。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

日本東京都目黑區早前發生一起虐童致死案，5歲的船戶結愛受到繼父凌虐，最後因敗血症、肺炎等疾病死亡，生前最後一刻體重只有12.2公斤，且在日記裡寫下「我真的不會再犯一樣的錯了！請原諒我」等句子。法官審理後，17日做出了一審宣判。

根據日媒《產經新聞》報導，東京地方法院17日對這起虐童致死案做出判決，船戶優里知曉現任丈夫船戶雄大對女兒船戶結愛的暴行，卻沒有出手制止，因此判處船戶優里8年有期徒刑。

2018年3月，5歲的船戶結愛被繼父船戶雄大虐待致死，死前體重只有12.2公斤，檢方調查後發現，優里、雄大當時都是失業狀態，待在家裡無所事事。

▼結愛受虐時，繼父與母親都失業在家。（圖／123RF）



雄大2018年1月開始對結愛施暴，時常以「又變胖了」等理由，故意不讓結愛吃飯，一天只給結愛吃半碗白飯，甚至一天只給對方1杯水喝。除了故意不給繼女食物，雄大三不五時還會拳打腳踢，導致對方多次受傷送醫。

結愛被送醫後，醫生詢問傷口、瘀青的來歷，她則向醫生表示，傷口都是父親踢的，「他還會踢我的肚子。」遭到虐待後，結愛內心相當恐懼，時常在日記上寫下「求求你，請原諒我」、「我一定也會努力做好，做得比昨天更好，拜託爸爸原諒我吧」等訊息。

由於不斷被拳腳相向，加上營養不良，身體狀況欠佳，結愛感染了肺炎，但當時雄大卻以「等身上的瘀青好再送醫」為由，沒有把女兒送到醫院，導致結愛2018年3月因為肺炎引發敗血症，在家中身亡。

由於害怕也遭到丈夫凌虐，結愛受到暴力對待時，生母船戶優里不敢出手制止，也不敢靠近。船戶優里指出，她2018年3月1日與女兒一起洗澡時，發現對方已經瘦得皮包骨，讓她相當心疼，但因為不敢反抗丈夫，只能在心中默默對自己說「沒有關係」。

結愛死亡後，檢方將繼父船戶雄大與生母船戶優里起訴，案件審理的過程中，檢方把結愛寫下的日記念給優里聽；優里聽完後，在庭上崩潰痛哭，大聲吼著「我想去死」。

根據日媒《週刊女性》檢方向法官主張，應該判處船戶優里11年有期徒刑，但優里的辯護律師則認為，優里是因為害怕遭到丈夫毆打，才不敢報警，因此希望「判5年就好」；法官們討論後，17日做出了一審宣判，「我們認為主刑8年相當恰當。」

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