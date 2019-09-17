　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5歲女童遭繼父凌虐「剩12公斤」慘死家中　生母法庭聽遺言痛哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,暴力,家暴,虐童,孩子,酒精,哭,家庭,童年（圖／123RF）

▲5歲的船戶結愛被繼父凌虐到剩下12.2公斤，最後因為併發生在家中死亡。（圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

日本東京都目黑區早前發生一起虐童致死案，5歲的船戶結愛受到繼父凌虐，最後因敗血症、肺炎等疾病死亡，生前最後一刻體重只有12.2公斤，且在日記裡寫下「我真的不會再犯一樣的錯了！請原諒我」等句子。法官審理後，17日做出了一審宣判。

根據日媒《產經新聞》報導，東京地方法院17日對這起虐童致死案做出判決，船戶優里知曉現任丈夫船戶雄大對女兒船戶結愛的暴行，卻沒有出手制止，因此判處船戶優里8年有期徒刑。

2018年3月，5歲的船戶結愛被繼父船戶雄大虐待致死，死前體重只有12.2公斤，檢方調查後發現，優里、雄大當時都是失業狀態，待在家裡無所事事。

▼結愛受虐時，繼父與母親都失業在家。（圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,家暴,恐怖,情緒,暗,害怕,成人,焦慮,手,恐懼（圖／123RF）

雄大2018年1月開始對結愛施暴，時常以「又變胖了」等理由，故意不讓結愛吃飯，一天只給結愛吃半碗白飯，甚至一天只給對方1杯水喝。除了故意不給繼女食物，雄大三不五時還會拳打腳踢，導致對方多次受傷送醫。

結愛被送醫後，醫生詢問傷口、瘀青的來歷，她則向醫生表示，傷口都是父親踢的，「他還會踢我的肚子。」遭到虐待後，結愛內心相當恐懼，時常在日記上寫下「求求你，請原諒我」、「我一定也會努力做好，做得比昨天更好，拜託爸爸原諒我吧」等訊息。

由於不斷被拳腳相向，加上營養不良，身體狀況欠佳，結愛感染了肺炎，但當時雄大卻以「等身上的瘀青好再送醫」為由，沒有把女兒送到醫院，導致結愛2018年3月因為肺炎引發敗血症，在家中身亡。

由於害怕也遭到丈夫凌虐，結愛受到暴力對待時，生母船戶優里不敢出手制止，也不敢靠近。船戶優里指出，她2018年3月1日與女兒一起洗澡時，發現對方已經瘦得皮包骨，讓她相當心疼，但因為不敢反抗丈夫，只能在心中默默對自己說「沒有關係」。

結愛死亡後，檢方將繼父船戶雄大與生母船戶優里起訴，案件審理的過程中，檢方把結愛寫下的日記念給優里聽；優里聽完後，在庭上崩潰痛哭，大聲吼著「我想去死」。

根據日媒《週刊女性》檢方向法官主張，應該判處船戶優里11年有期徒刑，但優里的辯護律師則認為，優里是因為害怕遭到丈夫毆打，才不敢報警，因此希望「判5年就好」；法官們討論後，17日做出了一審宣判，「我們認為主刑8年相當恰當。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
國師團抱百萬「挾雙親」逼柯選總統！2副手人選曝光　幕僚超傻眼
登記參選要1500萬！柯文哲問「有沒有錢？」　陳佩琪秒回2字
最新畫面曝！惡煞砸毀倉庫大門　連千毅122字回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

索羅門聲明與台斷交符「聯合國決議」　感謝台灣36年友誼與協助

川普宣布與日本「初步達成貿易協議」　預料聯合國大會期間簽署

最新土星照曝光！超美白環繞黃圓球　紀念太空船卡西尼號

5歲女童遭繼父凌虐「剩12公斤」慘死家中　生母法庭聽遺言痛哭

影／兩道閃電劈在休旅車上！當場拋錨...駕駛火大嗆：都沒人幫忙

美國傳贏了「WTO貿易判決」！　可對歐盟徵收110億美金關稅

日本最美公主穿「淡橘和服」甜笑　出訪奧地利慶建交150週年

泰佛寺147老虎被救出…3年後「病死逾一半」　政府怒批：近親繁殖惹禍

36歲父罹大腸癌末期　寫部落格「想像」孩子的未來：怕女兒忘記我

快訊／阿富汗總統現身造勢「警車炸彈轟天爆」！　至少24死30傷

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

索羅門聲明與台斷交符「聯合國決議」　感謝台灣36年友誼與協助

川普宣布與日本「初步達成貿易協議」　預料聯合國大會期間簽署

最新土星照曝光！超美白環繞黃圓球　紀念太空船卡西尼號

5歲女童遭繼父凌虐「剩12公斤」慘死家中　生母法庭聽遺言痛哭

影／兩道閃電劈在休旅車上！當場拋錨...駕駛火大嗆：都沒人幫忙

美國傳贏了「WTO貿易判決」！　可對歐盟徵收110億美金關稅

日本最美公主穿「淡橘和服」甜笑　出訪奧地利慶建交150週年

泰佛寺147老虎被救出…3年後「病死逾一半」　政府怒批：近親繁殖惹禍

36歲父罹大腸癌末期　寫部落格「想像」孩子的未來：怕女兒忘記我

快訊／阿富汗總統現身造勢「警車炸彈轟天爆」！　至少24死30傷

徐巧芯點名勸退郭台銘三功臣　網友灌臉書：摸著妳的良心

鹿晗「生日準時舉動」寵關曉彤…1秒不差超即時　網讚：真男人敢做敢當！

主動報備！另一半「5個超甜動作」＝認定你了啦　他默默中幾項？

減肥竟還有時刻表？依照生理時鐘來飲食、運動　瘦身更有效！

玉山銀理專盜領案　金管會要求7營業日內給詳細報告

不斷更新／楊晉豪衝本壘又回頭讓林哲瑄傻眼　悍將白忙一場

瑪莎拉蒂遇貨櫃車「高速撞爛車頭」　30歲男卡車底慘死…酒測值破表

Google合作時尚品牌Fossil　將推出自家Pixel Watch

索羅門聲明與台斷交符「聯合國決議」　感謝台灣36年友誼與協助

放火高顏值親爸曝光！　網一面倒驚呼「爸爸更帥」：這是哥吧

國際熱門新聞

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

德人請願與台灣建交！連署破8千..

蟒蛇王「驚恐張大口」燒成焦屍

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

索羅門民眾揮國旗淚別：謝謝台灣

親台國會議員倒戈　索羅門人怒：..

美參議員提《台北法案》：該通過..

快訊／南韓淪陷　爆首例非洲豬瘟

大媽醉到雙腿開開　慘被「撿屍」

10歲女童嫁22歲表哥　網痛批..

索羅門央行：與台斷交有3大風險

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

送跳傘當結婚30年大禮　人妻目..

更多熱門

相關新聞

川普：美日初步達成貿易協議

美國總統川普16日表示，已經和日本就關稅障礙與數位貿易問題達成初步協議，預計未來數周內將簽署。此外，川普引用2015年通過的《兩黨國會貿易優先責任法》，代表他無須經過國會表決，即可宣布與他國互相降低關稅。

日公主著和服　訪奧地利慶建交150週年

左撇子迷思？四招教您「別強迫改變」孩子

搭訕櫻花妹變痛毆　南韓哥認罪了

千葉7萬戶停電　網曝不開冰箱保食物

關鍵字：

結愛優里船戶雄大虐童敗血症肺炎繼父親子日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

逛駁二149元買玩具　回家看售價傻了

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面