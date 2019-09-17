金管會重罰3千萬、董座停職2年！南山人壽：尊重主管機關決定　規劃代理人選

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對南山人壽更換「境界成就計畫專案」系統發生問題，金管會17日依《保險法》核處南山人壽罰鍰共計3000萬元，停辦南山人壽投資型保險商品業務，以及停止南山人壽董事長杜英宗的董事及董事長職務2年，期間不得領取任何報酬與福利。對此，南山人壽表示，尊重主管機關的決定，公司也將會規劃董事長代理人選。

金管會表示，對南山人壽「境界成就計畫專案」辦理專案檢查及針對該專案系統上線造成諸多嚴重問題，發現該專案相關監督管理、內部控制有嚴重缺失，核有違反保險法規，及有礙公司健全經營情事。

金管會依《保險法》核處南山人壽罰鍰共計3000萬元整，予以5項糾正處分，併令南山人壽停止投資型保險商品新契約業務，直至投資型保險商品資訊系統改善完成，經金管會認可的第三方專業機構查核驗證通過，並報經同意後，始得恢復辦理。

此案是《保險法》修法提高罰度後，最重的罰案。南山人壽董事長杜英宗被停止董事及董事長職務2年，以及在停止董事及董事長職務期間，南山人壽不得支付或給予杜英宗任何形式的報酬及福利。另外，南山人壽前總稽核楊玠青也被減薪30%，為期1年，且3年內不得再任總稽核。

針對金管會公布「境界成就計劃專案」的裁罰案，南山人壽表示，尊重主管機關的決定，並依指示辦理改善；人事方面，公司將會規劃董事長代理人選，暫行代理相關職務。

至於投資型商品資訊系統問題，南山人壽也已持續進行改善，將依主管機關指示完成，盡速恢復投資型保險商品新契約業務。南山人壽最後強調，營運一切正常，保戶權益不受影響。