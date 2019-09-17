　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

金管會重罰3千萬、董座停職2年！南山人壽：尊重主管機關決定　規劃代理人選

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

針對南山人壽更換「境界成就計畫專案」系統發生問題，金管會17日依《保險法》核處南山人壽罰鍰共計3000萬元，停辦南山人壽投資型保險商品業務，以及停止南山人壽董事長杜英宗的董事及董事長職務2年，期間不得領取任何報酬與福利。對此，南山人壽表示，尊重主管機關的決定，公司也將會規劃董事長代理人選。

金管會表示，對南山人壽「境界成就計畫專案」辦理專案檢查及針對該專案系統上線造成諸多嚴重問題，發現該專案相關監督管理、內部控制有嚴重缺失，核有違反保險法規，及有礙公司健全經營情事。

金管會依《保險法》核處南山人壽罰鍰共計3000萬元整，予以5項糾正處分，併令南山人壽停止投資型保險商品新契約業務，直至投資型保險商品資訊系統改善完成，經金管會認可的第三方專業機構查核驗證通過，並報經同意後，始得恢復辦理。

此案是《保險法》修法提高罰度後，最重的罰案。南山人壽董事長杜英宗被停止董事及董事長職務2年，以及在停止董事及董事長職務期間，南山人壽不得支付或給予杜英宗任何形式的報酬及福利。另外，南山人壽前總稽核楊玠青也被減薪30%，為期1年，且3年內不得再任總稽核。

針對金管會公布「境界成就計劃專案」的裁罰案，南山人壽表示，尊重主管機關的決定，並依指示辦理改善；人事方面，公司將會規劃董事長代理人選，暫行代理相關職務。

至於投資型商品資訊系統問題，南山人壽也已持續進行改善，將依主管機關指示完成，盡速恢復投資型保險商品新契約業務。南山人壽最後強調，營運一切正常，保戶權益不受影響。

ET快訊
大腸癌三度復發！他「開腸剖肚N次」發現扁息肉...醫驚：已3
結婚13天富豪老公突死！女星爆收6.8億遺產「結局逆轉」
史上最大懲處！南山人壽遭罰3千萬　董座杜英宗遭停權2年
新郎婚禮設「前女友桌」！7正妹盛裝砸場…圍一桌擺POSE拍照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

金管會重罰3千萬、董座停職2年！南山人壽：尊重主管機關決定　規劃代理人選

台女腦出血滯日…丈夫湊錢淚謝！南山人壽助70萬返家費：民眾出國仍要保旅平險

業務員離職「保單變孤兒」先哭了！專家曝光4招自救法：不要衝動解約

力挺失智病患！中國人壽打造「全友善職場環境」　556位客服完成訓練課程

斜槓青年擁有「兩份以上工作」投保策略曝光！專家幫整理3項必備保險規劃

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

金管會重罰3千萬、董座停職2年！南山人壽：尊重主管機關決定　規劃代理人選

台女腦出血滯日…丈夫湊錢淚謝！南山人壽助70萬返家費：民眾出國仍要保旅平險

業務員離職「保單變孤兒」先哭了！專家曝光4招自救法：不要衝動解約

力挺失智病患！中國人壽打造「全友善職場環境」　556位客服完成訓練課程

斜槓青年擁有「兩份以上工作」投保策略曝光！專家幫整理3項必備保險規劃

花蓮港首次開放鐵人三項　鐵人神廟埔鹽順澤宮來加持

爬上屋頂！他赫見被插旗桿「2白緞帶狂飄」：很觸霉頭　內行曝真實功用

主子吃貓薄荷High到打架　門口保全「坐挺腰桿」超無奈

中職／彭政閔引退補賽上場？　劉志威：爭冠需要出賽

竹聯雷堂副堂主製毒「被逮2次」　網紅妻小Angelababy吸毒判刑

鬼才喵半夜3點彈古箏！　媽客廳收月餅盒笑瘋：是要不要睡？

中職／蔣智賢繼續待二軍　高國輝心急：狀況不好回一軍不公平

顏清標兒上節目賣水餃　演技「打趴」八點檔演員　找他演戲秒回「我不敢！」

打造高中版ABL　北科附工盃5國聯賽24日開打

拋鞋找陌生狗玩　小黃一叼卻「右轉離場」叫不來尷尬了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

保險熱門新聞

壽險業提醒6大重點　注意實支實..

「保單變孤兒」專家曝光4招自救..

一張表看懂22家壽險申訴率排行

台女腦出血滯日　南山人壽助70..

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師..

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

斜槓青年3項必備保險規劃

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

中國人壽力挺失智病患打造友善環..

一張表懂車禍調解官要看的單據

南山人壽工會抗議「新系統錯亂造..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

神秘100檔台股類債券股票　保..

遠雄人壽「4張優質保單」狂拿7..

更多熱門

相關新聞

新系統之亂　金管會開罰南山人壽3千萬元、董座杜英宗遭停權2年

金管會今（17）日表示，對南山人壽「境界成就計畫專案」辦理專案檢查及針對該專案系統上線造成諸多嚴重問題，發現該專案相關監督管理、內部控制有嚴重缺失，核有違反保險法規，及有礙公司健全經營情事。

快訊／蘋果西打有救?大飲財報會計師簽證出爐

台女腦出血滯日　南山人壽助70萬返家費

玉山銀爆發　理專盜用顧客資金

培養台灣金融獨角獸　一定要拓展海外

關鍵字：

金管會南山人壽杜英宗系統

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面