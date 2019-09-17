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破門見球星老公與女球迷「赤裸呻吟」　王傳家妻心死離婚撤告

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▲▼王傳家通姦案，二審首度出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王傳家婚外情案二審時，對自己無罪相當有信心，後來夫妻倆說開，於本月9日提出離婚協議。（圖／記者吳銘峯攝）

記者羅志華／台北報導

中華職棒前球星王傳家於2017年11月間，被胡姓妻子帶著徵信社、警方大批人馬在新北市三峽抓姦，當時王傳家與女球迷全身赤裸，僅用棉被、枕頭遮擋重要部位，相當難堪。案經北院判一審無罪，妻子氣不過上訴，於高院出庭時還流淚表示，「一審判決讓她很痛心，這等於容許王傳家與小三出雙入對，她只能忍氣吞聲」。不料高院還沒審完，王傳家便與妻子達成協議，在本月9日向北院提出離婚聲請，3人承諾撤銷彼此的民、刑事訴訟，王傳家也將無罪確定。

王傳家（47歲）是少數投打雙棲的球員，業餘時代就曾以投打雙棲「二刀流」的身分擔任國手，在多項國際比賽表現亮眼。1993年與俊國熊隊一起加入中華職棒，俊國熊後來改成興農牛，王傳家成為興農牛黃金時代的主力成員之一，他也曾代表國家參加杜哈亞運拿下金牌，2008年間在米迪亞暴龍隊，但因球隊爆發「黑米事件」，王傳家無球可打。結束球員生涯後，王傳家2010年間擔任新北市鶯歌工商青棒隊的總教練至今。

王傳家與胡姓妻子結婚超過20年，育有1子1女，早年他在賽場上拚搏，妻子則在家打理一切，2人為了1個家各自努力，成為一時佳話；然而多年來一直傳聞王傳家在外與女球迷曖昧，甚至在公開場合出雙入對，胡妻直到2017年才終於忍不住雇徵信社跟監，並在年底一場抓姦中，破門將赤裸的2人逮個正著。胡妻拍照蒐證後，對他們怒提妨害婚姻告訴。

▲▼王傳家的妻子胡文玲（白帽者），到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲胡姓妻子（白帽者），在高院出庭時淚訴「對一審判決很痛心」，並於審理期間心死與王傳家離婚撤告。（圖／記者吳銘峯攝）

一審時，胡妻提出呻吟錄音及王、杜女的赤裸照片指證歷歷，不料北院仍判2人無罪；據判決，法官認為通姦行為並未侵害他方配偶性自由及名譽，且立法者以刑罰限制人民性自主及隱私權，應屬違憲，蒐證畫面中也沒拍到性器官「結合」，又是侵入一般私宅取得，不具證據能力，也無法證明通姦。

胡妻上訴高院，並於首度開庭時聲淚俱下表示，「對一審判決非常痛心，這等於給王傳家背書，讓他與杜女能出雙入對，但她卻要忍氣吞聲」；相較胡妻的沉痛自白，王傳家對自己無罪相當有自信，且堅不和解，夫妻至此已名存實亡。高院原訂本月4日再審，但當事人希望先民事調解；夫妻倆說開後，於9日向北院提出離婚協議，王傳家答應賠償胡女100萬元，並負擔2子的學費，王、胡、杜也將撤銷對彼此的告訴。
 

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