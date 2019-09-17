全台最大「松本清」台中開幕了！熱銷TOP3限量販售　連續6天全館88折

▲松本清台中一號店今天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼在台北松江商圈開設4號店後，台灣松本清於9月17日開幕台中一號店，為台灣最大破百坪獨棟三層樓的門市。為歡慶開幕，除舉辦限時優惠活動外，還加碼滿額送限量版手提袋，吸引不少民眾前往搶購。其中，業者也統計了開幕熱銷TOP3商品，分別為ettusais艾杜紗護唇精華液史努比限定版、 CLEARTURN光映透嬰兒肌維他命C透白面膜、Bifesta碧菲絲特毛孔淨透洗面乳。

松本清自2018年於台北東區開立台灣一號店創下佳績後，陸續也於台北各大商圈展開門市，依不同商圈客群規劃門市屬性，今年6月也於西門町開立第一家觀光獨棟型門市，受到不少觀光客青睞。而台中一號店也採用獨棟店型，坪數加大破百坪、樓層共有三層樓面，各樓梯陳列採用日本式陳列沿著樓梯整排流行小物，更添日本風味。

松本清表示，歡慶台中一號店開幕，現場除推出獨家首賣新品日本「LUX麗仕」30週年全新LUX GO ACTIVE運動風潮洗髮系列，以及台日松本清足貼銷售冠軍LION休足時間清涼舒緩貼片蜜桃香味外，另有多款人氣彩妝品破盤限量販售。同時，因應商圈學生族群眾多，零食區首次登場日本泡麵。開幕連續6天全館88折、單筆滿688元加贈限量版手提袋，限量900個。

另外，Tomod's日前也公佈熱銷Top 3排行榜，彩妝部分分別為Cezanne 珠光修容霜、dejavu刷出假睫毛放肆驚艷超長進化版、凱婷 3D造型眉彩餅 EX-4；而平價保養Top3則分別為，石澤研究所-毛穴撫子日本米精華保濕面膜、Imju薏仁清潤化妝水、Curel潤浸保濕深層卸粧凝露。

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