　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台最大「松本清」台中開幕了！熱銷TOP3限量販售　連續6天全館88折

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 松本清台中一號店 。（圖／業者提供）

▲松本清台中一號店今天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼在台北松江商圈開設4號店後，台灣松本清於9月17日開幕台中一號店，為台灣最大破百坪獨棟三層樓的門市。為歡慶開幕，除舉辦限時優惠活動外，還加碼滿額送限量版手提袋，吸引不少民眾前往搶購。其中，業者也統計了開幕熱銷TOP3商品，分別為ettusais艾杜紗護唇精華液史努比限定版、 CLEARTURN光映透嬰兒肌維他命C透白面膜、Bifesta碧菲絲特毛孔淨透洗面乳。

松本清自2018年於台北東區開立台灣一號店創下佳績後，陸續也於台北各大商圈展開門市，依不同商圈客群規劃門市屬性，今年6月也於西門町開立第一家觀光獨棟型門市，受到不少觀光客青睞。而台中一號店也採用獨棟店型，坪數加大破百坪、樓層共有三層樓面，各樓梯陳列採用日本式陳列沿著樓梯整排流行小物，更添日本風味。

▲▼ 松本清台中一號店 。（圖／業者提供）

松本清表示，歡慶台中一號店開幕，現場除推出獨家首賣新品日本「LUX麗仕」30週年全新LUX GO ACTIVE運動風潮洗髮系列，以及台日松本清足貼銷售冠軍LION休足時間清涼舒緩貼片蜜桃香味外，另有多款人氣彩妝品破盤限量販售。同時，因應商圈學生族群眾多，零食區首次登場日本泡麵。開幕連續6天全館88折、單筆滿688元加贈限量版手提袋，限量900個。

另外，Tomod's日前也公佈熱銷Top 3排行榜，彩妝部分分別為Cezanne 珠光修容霜、dejavu刷出假睫毛放肆驚艷超長進化版、凱婷 3D造型眉彩餅 EX-4；而平價保養Top3則分別為，石澤研究所-毛穴撫子日本米精華保濕面膜、Imju薏仁清潤化妝水、Curel潤浸保濕深層卸粧凝露。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
大腸癌三度復發！他「開腸剖肚N次」發現扁息肉...醫驚：已3
結婚13天富豪老公突死！女星爆收6.8億遺產「結局逆轉」
史上最大懲處！南山人壽遭罰3千萬　董座杜英宗遭停權2年
新郎婚禮設「前女友桌」！7正妹盛裝砸場…圍一桌擺POSE拍照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

全球限量「薯條T、短褲」！麥當勞歡慶「國際歡樂送日」免費送鐵粉

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷Top 1穩居寶座　老蕭加入戰局量販限量開賣

台灣星巴克限定販售！「銀河星空藍」+Stanley全新logo帥翻　7款聯名商品必收

通通都包了！「迪士尼聯名新飲品」可愛翻　小7獨賣限時第2件6折

【廣編】TEVA新款菠蘿麵包鞋染潮味　穿脫方便把大峽谷風景穿著走

全台最大「松本清」台中開幕了！熱銷TOP3限量販售　連續6天全館88折

「鬼精靈大福」可愛炸裂！星巴克秋季新品通通吃起來

地球又小又脆弱，在有限資源裡建築師該怎麼做？

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

【廣編】TEVA新款菠蘿麵包鞋染潮味　穿脫方便把大峽谷風景穿著走

全台最大「松本清」台中開幕了！熱銷TOP3限量販售　連續6天全館88折

「鬼精靈大福」可愛炸裂！星巴克秋季新品通通吃起來

地球又小又脆弱，在有限資源裡建築師該怎麼做？

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「吉比花生醬」　10款聯名新品來了

全球限量「薯條T、短褲」！麥當勞歡慶「國際歡樂送日」免費送鐵粉

出差必備「極簡懶人保養法」！早起敷一片就能神救援

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷Top 1穩居寶座　老蕭加入戰局量販限量開賣

拍賣大數據解密愛買族星座　Top 1揭火象人很敢花錢

新娘秘書必備！柔順澎潤全靠Dyson Airwrap　重點是全配僅607g輕巧好攜帶

中職／蔣智賢繼續待二軍　高國輝心急：狀況不好回一軍不公平

顏清標兒上節目賣水餃　演技「打趴」八點檔演員　找他演戲秒回「我不敢！」

打造高中版ABL　北科附工盃5國聯賽24日開打

拋鞋找陌生狗玩　小黃一叼卻「右轉離場」叫不來尷尬了

中秋回阿祖家過太爽！柴見主人來接「死命拉繩」：朕才不走咧

移民署辦新住民模擬投票　越南新住民正妹陳玉水超吸睛

日本最美公主著「淡橘和服」甜笑　出訪奧地利慶建交150週年

獨／最新畫面曝光！倉庫大門惡煞砸毀28秒真實呈現　連千毅臉書122字回應

先別說石虎了...你看過卡佳畫的皮卡丘嗎？抵台從日月潭玩起

懷疑手下偷吃「咖啡包」　老大朝他頸部轟1槍判9年

「每人玩3分鐘！」4強盜威脅性侵女友　印尼少年抽刀殺人：關7年還好

消費熱門新聞

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷To..

全球限量「薯條T、短褲」！麥當..

好市多「獨賣洗衣精」讓波蘭人寫..

開工應援懶人包！「10家咖啡優..

抽！台啤限量750組「旅行小包..

復古老牌新滋味！台式麻糬加入「..

「秒殺級」山竹又來了！賣場緊急..

出差必備「極簡懶人保養法」！

收假提神最強應援！小7精品咖啡..

免排隊就能吃「大師兄銷魂乾拌麵..

「鬼精靈大福」可愛炸裂！星巴克..

台灣星巴克限定販售！「銀河星空..

拍賣大數據解密愛買族星座Top..

通通都包了！「迪士尼聯名新飲品..

更多熱門

相關新聞

K他命偽裝鹽燈走私　3毒販遭起訴

由何姓主嫌組成的跨國走私毒品集團，先在馬來西亞將K他命製成鹽燈形狀，再用藝品名稱以國際包裹走私來台，今年4月間被財政部關務署台中關查獲，查扣重達逾2公斤的毒品，經檢警追查，逮獲賴、龔、黃等3名嫌犯，今依違反毒品條例起訴，而何、羅姓共犯2人則是另案偵辦。

路面凹害少年慘摔　中政府助國賠

台中女騎士遭垃圾車爆頭　當場身亡

台中滯日婦昏迷51天清醒　與夫對望淚不停

詐騙老梗！熟女險遭「假軍官」詐

關鍵字：

松本清台中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面