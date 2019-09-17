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陸生尋找失聯10餘年叔叔　警憑「1張舊照」讓他中秋團圓

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▲周姓陸籍男大生日前來台唸書，最近憑一張舊照片想找失聯十餘年的叔叔，所幸員警讓其在中秋夜圓夢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲周姓陸籍男大生日前來台唸書，最近憑一張舊照片想找失聯十餘年的叔叔，所幸員警讓其在中秋夜圓夢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名來台念私立大學的周姓陸生，中秋節當天因想聯繫已十餘年未曾謀面的叔叔，僅憑一張舊照片請龜山警分局協助，員警帶著照片根據任何可能線索開始尋人，經過半天找尋，終於在龜山區尋獲43歲的羅姓叔叔，讓叔姪2人在中秋夜一圓團圓夢，周生與叔叔對警方熱心協助感謝不已。

今年20歲的周姓陸籍男大生來自大陸廣西省，目前就讀台北一所私立大學，中秋節上午，他帶著一張照片向龜山派出所求助，周生說與叔叔們失聯十餘年，今年來台灣念大學時，順便想找尋已失聯十餘年、居住在桃園市龜山區的叔叔，但因對當地環境不熟與缺乏聯絡電話，苦尋多日仍無所獲。

因中秋節到來，希望能與親人一圓團圓夢，拿著一張照片來到龜山派出所請求員警協助，巡佐張學敏、警員張天耀根據周生提供照片與姓名，透過警用資訊比對，研判43歲的羅男可能居住在龜山區自強西路一帶，便帶拿照片前往查訪，因照片已有年份，比對時一度陷入膠著，兩名員警努力數小時後，終於找找羅男，羅男對於周生隻身來台尋親也感到訝異。

羅男得知姪子跨海尋親，火速趕往派出所與周生相認，兩人見面後無話不談，看到失聯十餘年的姪子出現眼前，羅男心中感慨無法言語，兩人事後感謝員警熱心為民服務作為，讓他們度過難忘中秋節。

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