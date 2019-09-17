Google合作時尚品牌Fossil　將推出自家Pixel Watch

▲Google Pixel Watch示意圖。（圖／翻攝自slashgear）

記者陳心怡／外電報導

近期智慧型手錶品牌愈來愈多，但大多用戶還是會選擇Apple、Samsung Galaxy Watch、Casio等熱門品牌。最近Google有意加入智慧型手錶市場中，據相關人士透露，Google與美國時尚品牌 Fossil 簽訂了一份價值 4000 萬美元的合作協議，Google用意是希望透過收購Fossil內部的關鍵工程人才，這似乎是在替Google Pixel Watch鋪路。

Google目前已獲得一個叫做「戴安娜」的數位模擬混合技術，由於過去以安卓系統為基礎開發的Wear OS穿戴系統，各家廠商的推廣風評並不佳，無法超越突破Apple Watch，因此外傳Google有意推出自家以Pixel為名的智慧型手錶，上市後可能會叫做“Google Pixel Watch”。

Fossil在2015年收購另一間技術公司Misfit後，但因為數位穿戴裝置上的技術不足而尋求新的合作對象，因此找上Google，兩者才促成「黛安娜」的技術合作。這筆交易也促使Google獲得Fossil本身掌握的機械、軟體等技術。

消息人士指出，在Google與Fossil簽署合作協議後，約有20多名Fossil技術工程師移轉到Google總部工作，這也加強了Google積極開發Pixel手錶的傳言。