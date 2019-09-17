彩券族、運彩迷注意！12月領獎可節稅20％　為自己多賺千元

▲ 台彩投注站。（圖／記者郭世賢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部預計12月1日起，提高運彩、公益彩券以及統一發票課稅門檻，從2,000元提高到5,000元，不僅統一發票中獎可以受惠，包括刮刮樂、運彩、公益彩券，都可適用，有機會省下20％稅金！

財政部已經修正「各類所得扣繳率標準」，預計12月1日起，政府舉辦的獎券課稅門檻可以將從2,000元提高到5,000元，意思就是說，只要中獎獎金，沒有超過5千元，就不用再課20％稅金。

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以刮刮樂來說，原本刮中5000元，要課所得稅20％，也就是1千元，再扣印花稅後，民眾只能實拿3980元。等到12月，就不用再扣1千元所得稅。

換句話說，幸運刮中2千～5千元獎金的民眾，只要兌獎的最後期限，是在今年12月1日以後，民眾先不要急著領獎，等新制上路後再去兌領，可以省下20%的冤枉稅。

賓果賓果、威力彩、大樂透以及運動彩券的中獎人，只要中獎金額介於2000至5000元，也是一樣，記得要等到12月再去兌領。

根據台彩網站顯示，獎項在2,000到5,000元的獎項，威力彩有伍獎單注獎金為4,000元；三星彩3組彩的獎金4,000元；四星彩的24組彩及刮刮樂等，都是受惠範圍。網站顯示，約有20多種刮刮樂兌獎截止日大概是12月1日後，都可以受惠。

根據台彩的網站顯示，以威力彩來說，期別在108000070之後，兌獎時間就是12月1日之後，目前到108000074期，累計有5期可以受惠了。

值得注意的是，民眾必須先確認中獎的彩券或刮刮樂，兌獎期限是在12月2日之後，如果不是，那還是得在期限前兌獎，以免失效。就算符合新制，也一定要注意時間，12月1日後要趕緊兌獎，千萬別拖過兌獎期間，反而失去兌獎權利。