影／黑色物體在水中擺來擺去！　三峽大壩驚現「水怪」　工作人員撈到了

記者曾俊豪／綜合報導

湖北宜昌三峽壩區疑似出現「水怪」，日前有民眾上傳一段影片，一條黑色的長條型物體在水中游泳，由於擺動的幅度和生物極為類似，不少人認為是「水怪」。不過，當地工作人員今（17日）找到了所謂的「水怪」，發現是造船廠的廢棄氣囊，長度約20公尺。

《澎湃新聞》報導，在網友上傳影片，曝光神似「水怪」的巨型神秘水生生物影片後，有網友及部分專家分析認為，如果不是水怪，那就是長了很多年的大型水生動物，像蛇等爬行動物，「根據三峽水庫和周圍環境，蛇的可能比較大。」

▲民眾拍到三峽大壩疑似出現水怪。（圖／翻攝澎湃新聞）

但也有專家表示不同看法，中國科學院成都生物研究所研究員丁利在受訪時提到，蛇並不善於在激流中游泳，在影片那樣的湍急河流，蛇一般會選擇靠岸，而非逆流而上，魚類也不會如影片中那樣游泳。

由於消息在網路上迅速流傳，為防止被不當炒作，當地工作人員也在最短時間內，找到影片的拍攝地點。17日上午10時30分左右，所謂的「三峽水怪」被工作人員打撈上岸。經查看，黑色物體是來自造船廠的廢棄氣囊，屬於橡皮材質，氣囊長約20公尺，目前被放置在碼頭，後續將當作廢棄物品處理。

▲水怪其實是橡膠氣囊。（圖／翻攝澎湃新聞）

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