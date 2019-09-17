走私新招！K他命偽裝「鹽燈」闖關失敗　3毒販遭起訴

▲K他命偽裝「鹽燈」走私台灣，遭台中關查獲，3毒販今被起訴。（圖／中檢提供）



記者陳玉／台中報導

由何姓主嫌組成的跨國走私毒品集團，先在馬來西亞將K他命製成鹽燈形狀，再用藝品名稱以國際包裹走私來台，今年4月間被財政部關務署台中關查獲，查扣重達逾2公斤的毒品，經檢警追查，逮獲賴、龔、黃等3名嫌犯，今依違反毒品條例起訴，而何、羅姓共犯2人則是另案偵辦。

起訴書指出，何男在馬來西亞將K他命製成鹽燈形狀，更設置木頭燈座，以藝品名義寄出，並指示同夥羅男在台尋找可代為收受包裹的收件人，並支付運輸包裹的酬金。羅在今年1月間，用通訊軟體聯繫賴男，要他尋找可收取包裹的人，賴則透過龔男得知黃男有意願擔任收件人，取得黃聯絡方式、地址後，再把資訊告訴羅。

何於4月中旬，託人將收取包裹的報酬20萬元拿到苗栗市交付給羅，羅隔日晚間在將10萬元拿到台中西屯區給賴，告知「鹽燈」已寄出，待收到包裹時可再拿到10萬元。賴、龔、黃3人商議後，決定由賴分10萬元、龔、黃共分10萬元。

4月下旬，來自馬來西亞的國際包裹「鹽燈」經過台中關X光機時，人員查覺有異，經人工檢查和化驗發現是K他命，重量更高達2290公克，檢察官立即指揮員警前往逮獲黃、龔，6月間又於桃園機場出境區逮獲賴，3人到案後均坦承犯行，而發貨的何、羅則是另案偵辦。

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