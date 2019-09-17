快訊／蘋果西打有救了？大飲財報出爐 10月3日召開股東會

▲蘋果西打製造商大飲公司今（17）日提出2018年度重編財報，下市危機露出曙光。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，大飲今（17）日發佈重大訊息，公告委任會計師重編之營業報告書及財報，今天下午經董事會無異議通過，後續將送金管會進行實質審查，下市危機露出曙光。

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，上月20日公告主管機關限定更正的期限為9月19日；大飲公司表示，已委任會計師簽證並重(補)行公告申報，力求在展延期限內提出重編財報，以挽救下市危機。

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大飲公司去年財報難產，肇因於「台南佳里」、「高雄湖內」及「新北新店」三筆土地交易，被前任委任會計師出具「無法表示意見」。大飲公司於今天下午三時召開董事會，會中提出2018年度重編合併營業報告書及合併財務報表，經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

針對重編財報出爐的關鍵點，大飲表示，因為三筆土地的交易，鑑價價值並無重大差異，經會計師重新查核後重新出具2018年度財務報告。

大飲委任會計師對於公司部分支出做出調整，隨後簽證重編財報，惟財報出現暫估稅賦的虧損；針對支出調整部分，大飲表示目前因涉及司法程序，將靜候司法調查結果出爐，再決定後續處理方式。

大飲表示，財報今日經董事會承認後，將呈報主管機關，並由金管會進行實審，公司則按原訂計劃，將於10月3日召開股東會進行財報承認，希望盡快讓公司股票恢復上市。

另外，大飲公司因內部業務調整，今天也公告更換會計主管，針對日前有多名董事會成員辭任，大飲表示將在董事會上重新改派獨立董事，如無意外也將進行董事改選。

