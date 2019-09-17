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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／郭台銘翻轉中華民國命運大事揭曉！　成立智庫進軍國會培養新人

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▲郭台銘拜訪鹿港，卓伯源、徐中雄全程陪同。（圖／記者鄧木卿攝）

▲徐中雄認為，郭台銘未來將推動台灣政治改革工程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前鴻海董事長郭台銘16日深夜宣布退出總統連署後，外界猜測接下來的動向，和郭台銘走得相當近的前立委也是前台中市副市長徐中雄17日表示，退選比參選需要更大的勇氣和智慧，反倒是韓國瑜，不能再把民調下滑推給郭董，而郭董未來將透過：一、成立智庫；二、進軍國會；三、栽培新人，進行一場台灣政治改革工程。

郭台銘在國民黨內初選期間，全台跑透透，其中在彰化縣行程，徐中雄全程陪同，在郭的初選過程中也提供過不少意見，對於郭董的退選，徐提出他的貼身觀察，他說，郭退選了，最該擔心的是韓國瑜，因為韓陣營把民調持續下滑，歸究給郭董執意參選，拉走部份藍營支持者，如今韓若再下滑，就沒有理由可以「牽拖」了。

徐中雄說，政治人物參選往往是一時衝動，但要退選，卻是要有多大的勇氣和智慧，他覺得郭董真的是具有高度和格局的企業家，台灣長期以來一直都是被藍綠兩端拉著走，使得政治人物必須在兩極端之間選擇，因此人格扭曲，個個都是半人半獸的異形。

徐接著說，郭董看出台灣的政治困境，因此決心推動政治改革工程，要走出一條理性、中道路線，藉此平衡、監督甚至制衡藍綠，他認為郭接著會做3件事，首先是成立智庫，對於世界趨勢、台灣前途、兩岸關係提出最好的政策，接著就是進軍國會，有良好政策也得要有管道推動，外傳的幕僚投入立委選戰一事，只是第一階段，接下來還會吸納志同道合、共同理念的人一起參與。

最後是人才培育，徐中雄說，國民黨從來不願培養新人，以前的民進黨有，現在也沒了，唯有栽培年輕人，才能讓政治改革工程一直走下去。

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