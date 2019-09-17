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消防局「真人開箱文」出現搜救犬　網：給我狗狗，好可愛唷！

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▲▼新北消防局拍攝「真人開箱文」，搜救犬趴臥讓網友直呼好可愛，給我狗狗，台中交大日常勤務裝備開箱文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北消防局拍攝「真人開箱文」，搜救犬趴臥讓網友直呼好可愛，給我狗狗。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台灣警消吹起一股「真人開箱文」，有如樂高玩具，台中「TCPB局長室」粉絲頁，把交通大隊出勤裝備「真人開箱」，讓人會心一笑；無獨有偶，消防局「新北消防發爾麵」臉書粉絲頁，也因應921國家防災日，真人開箱展示消防局特種搜救隊裝備，連搜救犬都在其中，還打趣地說：「對不起，我讓你們失望了！」，因為這不是樂高更是非賣品 。

據了解， 2018年法國科學警察拍了一張展示裝備「真人開箱文」，隨後瑞士消防隊也拍了開箱照，彷彿樂高玩具排排站；台中「TCPB局長室」粉絲頁，也把交通大隊日常出勤裝備「真人開箱」，讓人會心一笑。

▼台中交大日常勤務裝備開箱文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北消防局拍攝「真人開箱文」，搜救犬趴臥讓網友直呼好可愛，給我狗狗，台中交大日常勤務裝備開箱文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局「新北消防發爾麵」臉書粉絲頁，17日也因應「921國家防災日」，將特種搜救隊的裝備展示，拍了一張開箱文，除了擺上生命探測雷達、探測器、電動砂輪機等震災搜救器材外，連訓練用的假人也以跳躍姿勢展示，搜救犬「木蘭」更乖巧的趴臥在消防員旁邊。發爾麵小編還打趣說：「對不起，我讓你們失望了！」 因為這不是樂高更是非賣品。有網友把焦點放在搜救犬上，「給我狗狗，好可愛唷！」

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