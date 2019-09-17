男病患憔悴慢行...長裙妹「化身行動點滴架」不怕痠！他閃瞎：值得愛她一輩子

▲.長裙妹化身行動點滴架！（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

「這樣的女人，值得愛一輩子！」一名男網友在醫院直擊粉紅色泡泡的畫面，只見一位男生病懨懨站在走廊上，女生也沒閒著，高舉著右手身兼「行動點滴架」，即便只是無聲的陪伴，都顯得溫暖無比，讓原PO看了感動爆表！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享暖能量畫面，他表示日前去醫院一趟，看見一對男女出現在廊上，男生身形憔悴，左手腕上套著病人手環，而穿著長裙的女生化身「行動點滴架」，由於點滴管不能低於心臟，她不顧手痠與否，拚命踮起身體，頻頻望著眼前的愛人，彷彿透露著「有我當你的堅強後盾！」

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另一張照片曝光，男生一跛一跛離去，女方仍高舉的右手，默默一同緩慢往行，這一幕患難見真情的畫面，讓一旁原PO相當感動，真心直呼「這樣的女人，值得愛一輩子！」

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▲兩人緩慢走在走廊上！（圖／翻攝爆廢公社二館）

大批網友見狀後，紛紛揪心回應，「這是真愛」、「如果心疼女友，請善用點滴架」、「看了手好痠」、「值得」、「連住院都被閃」、「必須愛」。不過有人認為，不能只看畫面就代表一切，「不知道背後有什麼故事，我看看就好」、「保險金應該很高」、「他只是剛好借不到點滴架而已」、「人都會變，看看就好」。對此，原PO無奈回應，「明明就很溫馨，鄉民幹嘛那麼毒舌啦！」

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