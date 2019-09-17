　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵道人說鐵道故事！洪致文教授接任「國家鐵道博物館」籌備處主任

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼松菸旁神秘圍牆開啟！台北機廠舊鐵道+市民大道交會　2025鐵道博物館搶先看（圖／記者林育綾攝）
▲台北機廠2026年將成為「國家鐵道博物館」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

鐵道的故事，由鐵道人來說！台北機廠轉型為「國家鐵道博物館」預計2026年落成，今年8月獲行政院正式核定設立「國家鐵道博物館籌備處」，今（17日）文化部宣布該籌備處首任主任一職，10月1日起由「鐵道專家」國立台灣師範大學地理學系洪致文教授擔任，他長年致力推動鐵道文化的保存及研究，鄭麗君部長認為是最適人選。

▲▼ 國家鐵道博物館籌備處首任主任洪致文教授（圖／文化部提供）
▲國家鐵道博物館籌備處首任主任，由國立台灣師範大學地理學系洪致文教授擔任。（圖／文化部提供）


▲國定古蹟「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」。（圖／文化部提供）

請繼續往下閱讀...

原台北機廠面積近17公頃，預計在2026年成為亞洲最大「活的」國家鐵道博物館，軟硬體籌建計畫期程自2017年起採「全區整備、分區修復、分區開放」模式進行修復再利用，今年6月正式從全區整備邁入分區修復階段，原「總辦公室」及「員工澡堂」正式啟動修復工程。

而2017年7月文化部成立「國家鐵道博物館籌備小組」進駐台北機廠，展開多項的前期籌建作業，透過各式民眾參與活動、展覽、交流論壇的辦理，促進大眾對鐵道博物館的想像和願景討論。2019年8月該「國家鐵道博物館籌備處」獲行政院正式核定設立。

▲▼ 搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽開跑（圖／文化部題攻）
▲文化部透過展覽，讓民眾搶先想像國家鐵道博物館。照片為台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽。（圖／文化部提供）

文化部長鄭麗君表示，國家鐵道博物館能夠成立軟硬體籌建的專責組織，必須感謝行政院及社會各界的支持。籌備處肩負社會各界的殷殷期盼，軟硬體籌建計畫預定於2026年完成，後續將朝向由交通部及文化部共同規劃設立行政法人國家鐵道博物館進行營運。期許未來能以「活的博物館」、「面向公眾，且會說故事的博物館」，以當代視野和社會關懷為出發，展現當代公共博物館的精神，反思與再現台灣現代性，回應社會各界對國家鐵道博物館的期待。

名聞國內外的「鐵道專家」洪致文教授，自美國加州州立大學洛杉磯分校(UCLA)獲得博士學位後，先後任教於文化大學、國立台灣師範大學，長年致力推動鐵道文化的保存及研究，是「中華民國鐵道文化協會」創始會員，亦是現任台灣交通文化資產保存學會常務理事。

洪致文教授在學術工作外，長期投入台灣鐵道文化資產的保存運動，尤其關注台灣各地鐵道的相關保存議題，從搶救支線鐵路、彰化扇形車庫保存、台北機廠保存等社會運動，皆可見其身影。

▲▼ 國家鐵道博物館籌備處首任主任洪致文教授（圖／文化部提供）
▲「鐵道專家」洪致文教授，長年致力推動鐵道文化的保存及研究。（圖／文化部提供）

他也著有許多台灣鐵道相關專書，近年出版的《台灣鐵道文化志》、《台鐵全車輛》系列專書，皆為台灣鐵道文化與車輛史研究之重要著作。此外在他早年的作品，例如曾獲金鼎獎的《台灣鐵道傳奇》，更是國內鐵道文化意識啟蒙的第一部重要著作，影響了20多年來台灣鐵道文化的蓬勃發展。

鄭麗君部長指出，洪致文教授在學術或實務層面，都有深厚的經驗，素富社會聲望。於文化部籌備國家鐵道博物館工作過程中，更是以專家學者的身分一路協助，促成多項重要計畫之推展，可說是此時接掌籌備處的最適人選。

她相信在洪致文接任籌備處主任後，將能為籌備處灌注專業能量，加速推動國家鐵道博物館籌備工作，整合相關領域資源，帶領工作團隊進行博物館園區整體規劃，還有檔案、史料、文物之典藏、研究、展示及教育推廣等博物館核心業務，擘劃並實現國家鐵道博物館的願景。期望透過國家鐵道博物館，建立台灣的博物館新典範，讓社會大眾能夠從鐵道看見台灣，從台灣看見自己。

▲▼ 搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽開跑（圖／文化部題攻）
▲「台北機廠」西露天吊車台連結各廠房運輸功能。（圖／文化部提供）

我沒有遲到，是時間遲到了！

相關新聞

搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽

活的「國家鐵道博物館」籌備處正式成立！2026年將成亞洲最大

打造2026亞洲最大「活的鐵道博物館」　台北機廠修復工程啟動！

松菸旁神秘圍牆開啟！舊鐵道+市民大道並列　2026鐵道博物館搶先看

ET快訊
大腸癌三度復發！他「開腸剖肚N次」發現扁息肉...醫驚：已3
結婚13天富豪老公突死！女星爆收6.8億遺產「結局逆轉」
史上最大懲處！南山人壽遭罰3千萬　董座杜英宗遭停權2年
新郎婚禮設「前女友桌」！7正妹盛裝砸場…圍一桌擺POSE拍照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶先想像國家鐵道博物館！台北機廠天車「機械時代的失物招領」展覽開跑

活的「國家鐵道博物館」籌備處正式成立！2026年將成亞洲最大

打造2026亞洲最大「活的鐵道博物館」　台北機廠修復工程啟動！

松菸旁神秘圍牆開啟！舊鐵道+市民大道並列　2026鐵道博物館搶先看

先別說石虎了...你看過卡佳畫的皮卡丘嗎？抵台從日月潭玩起

飲料喝到蟑螂！長髮妹驚見「4隻強哥」死亡漂浮　知名速食儂特利：問題在廠商

男病患憔悴慢行...長裙妹「化身行動點滴架」不怕痠！他閃瞎：值得愛她一輩子

叫車改地0告知！鬼打牆「某銀行對面」...運將一查傻眼拒絕　奧客吃鱉秒報復

姊夫失蹤！情趣用品店門口「裝置藝術被連根拔起」　店家虧慘嘆：是電動的

鐵道人說鐵道故事！洪致文教授接任「國家鐵道博物館」籌備處主任

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

先別說石虎了...你看過卡佳畫的皮卡丘嗎？抵台從日月潭玩起

飲料喝到蟑螂！長髮妹驚見「4隻強哥」死亡漂浮　知名速食儂特利：問題在廠商

男病患憔悴慢行...長裙妹「化身行動點滴架」不怕痠！他閃瞎：值得愛她一輩子

叫車改地0告知！鬼打牆「某銀行對面」...運將一查傻眼拒絕　奧客吃鱉秒報復

姊夫失蹤！情趣用品店門口「裝置藝術被連根拔起」　店家虧慘嘆：是電動的

鐵道人說鐵道故事！洪致文教授接任「國家鐵道博物館」籌備處主任

兇猛「 綠水龍」頻出沒溪流！體型大、愛吃肉...新北市狂抓不停

思念了30年的一鍋湯！資收爺爺嚐一口泛淚：以為我會等上一輩子

好市多「2個神祕指數」　他神準買黃金：爽賺9400元！網暴動：只有崇拜

34位校園重建者回憶921地震　黃榮村：921是點燃人心的炬火

中職／彭政閔引退補賽上場？　劉志威：爭冠需要出賽

竹聯雷堂副堂主製毒「被逮2次」　網紅妻小Angelababy吸毒判刑

鬼才喵半夜3點彈古箏！　媽客廳收月餅盒笑瘋：是要不要睡？

中職／蔣智賢繼續待二軍　高國輝心急：狀況不好回一軍不公平

顏清標兒上節目賣水餃　演技「打趴」八點檔演員　找他演戲秒回「我不敢！」

打造高中版ABL　北科附工盃5國聯賽24日開打

拋鞋找陌生狗玩　小黃一叼卻「右轉離場」叫不來尷尬了

中秋回阿祖家過太爽！柴見主人來接「死命拉繩」：朕才不走咧

移民署辦新住民模擬投票　越南新住民正妹陳玉水超吸睛

日本最美公主穿「淡橘和服」甜笑　出訪奧地利慶建交150週年

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

生活熱門新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

周四起低壓帶靠近全台有雨　吳德..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

5根四季豆25元「挨轟黑心」　..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

車禍男搶救不治！清潔員「他走出..

右手骨折叫外送！餐點一到感動炸

按門鈴主子會生氣！外送員笑：辛..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

更多熱門

相關新聞

第43屆金鼎獎出版界為港加油

出版文化界的盛會「第43屆金鼎獎」頒獎典禮今（12）日舉行，其中獲得雜誌類學習類獎的《人本教育札記》領獎者王士誠透露，「札記有香港讀者，而曾有讀者寄了一本書給我，表示該書不能在香港發行，看到札記有香港報導很感動，也希望我們能幫香港發聲。相對來說，台灣有自由，我要感謝台灣。」另外此屆得獎的出版人不少為香港加油，也紛紛表示能在台灣開放的環境創作備感珍惜。

珍惜台灣出版自由！金鼎獎文化部宣告5大工作

公視董監事會名單被批「史上最弱」

線上書展！60本書適合中小學生看

終止神豬比賽有譜！7千人連署

關鍵字：

國家鐵道博物館台北機廠文化部鄭麗君洪致文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面