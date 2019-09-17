日本最美公主穿「淡橘和服」甜笑　出訪奧地利慶建交150週年

▲日本佳子公主晉見奧地利總統范德貝倫。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王的二女兒佳子公主（Princess Kako of Akishino），15日前往奧地利維也納（Austria Vienna）的霍夫堡皇宮（Hofburg Palace），她將出席奧地利的總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）所舉辦的活動。佳子公主共會外訪11天，19日還會至匈牙利（Hungary）慶祝與日建交150週年。

綜合外媒報導，24歲的佳子公主在15日前往奧地利，並於16日時穿上一襲淡橘色和服，參加「日奧建交紀念活動」，不只服裝典雅，她淺淺的笑容也散發出不凡的氣質。她將在奧地利待上5天，因適逢日奧建交的150週年，所以也將晉見了奧地利總統范德貝倫，共饗午宴。

▲佳子公主穿一襲淡橘色和服，氣質出眾。（圖／路透）

據「駐奧地利台北經濟文化代表處」網站指出，為了歡迎佳子公主的來訪，范德貝倫不僅出席了奧地利聯邦經紀商會舉辦的「奧日交流」活動，也將於10月18日前往日本，參與日本德仁天皇即位的慶典活動。

此外，鄰國匈牙利同樣與日本建交150年，佳子公主也將於本週四（19日）前往當地首都布達佩斯（Budapest），並拜訪總統亞諾什（Janos Ader）及其妻子，一同度過午餐時光。

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