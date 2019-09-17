飲料喝到蟑螂！長髮妹驚見「4隻強哥」死亡漂浮　知名速食儂特利：問題在廠商

▲一名女網友喝巧克力牛奶發現杯底有蟑螂。（圖／記者許凱彰翻攝，下同。）

記者許凱彰／採訪報導

嚇壞，飲料喝到蟑螂！一名住在大安區的長髮女子到知名速食店──儂特利（Lotteria）消費，點了一份套餐飲料選了巧克力牛奶，享用餐點喝完飲料發現杯底以及杯蓋上總共卡了4隻蟑螂，跟店家反應卻得到「問題出在機器廠商」這樣的回覆。

長髮妹在16日上午到大安區信義路上的儂特利消費，點了套餐外帶準備上班前好好享用，沒想到在飲料中竟然有「4隻蟑螂」，3隻沉在杯底，另外一隻卡在杯蓋上，讓她瞬間作噁想吐。她火速跑回速食店櫃檯了解狀況，一開始店員先「退費處理」並回覆：稍後會回報總公司，並於17日中午12點前給答覆。

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據了解，直至17日中午接近12點長髮妹一直沒有等到回應，自己親自到店裡卻得到這樣的回應：

長髮妹：不好意思請問知道昨天（16日）飲料喝到蟑螂的事嗎？

店家：喔！我們公司的群組有說要停賣巧克力牛奶。

長髮妹：昨天說好的12點前回覆我至今都還沒有等到

店家：因為公司是朝九晚五，晚上六點他們已經下班了

長髮妹：那現在總該上班了吧？

店家：管理部的人12點才上班。

（店家同步打給儂特利總公司）



長髮妹：你們沒有辦法解決嗎？

儂特利：能檢查的都檢查了，沒有問題，公司的環境也有清潔消毒，所以「應該是廠商機器的問題」。

長髮妹：如果廠商也回應沒問題怎麼辦？

儂特利：妳不要做這種假設性的問題。

對此，長髮妹表示，自己在喝完之後有些噁心想吐，到了17日仍有些胃痛，而同行的友人則是一直不停腹瀉，店家把問題歸咎在機器廠商上，而下午打電話要找該名回應主管時，同事則以「人不在公司」為由沒有給回答。

《ETtoday新聞雲》記者致電儂特利總公司，接線小姐回覆，「不清楚相關的食安問題，公司目前只有他一個人，沒有辦法給『任何回覆』，請18日再去電。」

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