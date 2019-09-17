思念了30年的一鍋湯！資收爺爺嚐一口泛淚：以為我會等上一輩子

▲雖然邱爺爺已經年邁，但仍然忘不了孩提時母親常煮的「高麗菜排骨湯」。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

記者莊智勝／苗栗報導

每一個獨居老人，背後都有一段說不完的故事。苗栗和宸企業社阿昌清潔庇護工廠日前到78歲的邱爺爺家中打掃，偶然得知一個塵封在邱爺爺心中30年的小小心願，企盼著在母親離開後，有生之年能再喝到一次「高麗菜排骨湯」。負責人劉詩詣獲悉後，於中秋佳節特地準備食材到爺爺家熬湯；邱爺爺眼中也忍不住泛起淚光，「我以為這鍋湯會讓我等一輩子，但是今天，我已經完成我的心願了！」

劉詩詣表示，其實邱爺爺原本也有一個家，但多年前電線走火燒掉後，只好蝸居在小小的鐵皮屋中，只求能有一個遮風避雨的地方棲身，平時皆仰賴撿拾資源回收的微薄收入度日；隨著年紀漸大，邱爺爺走路已經無法像以前那麼平穩，但40年來，仍堅持每天步行向土地公祈求保佑大家平安。

請繼續往下閱讀...

▲志工到家中清掃時，偶然得知了邱爺爺的小小心願。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

在志工團隊到場進行清潔時，劉詩詣偶然間得知了總是笑咪咪的邱爺爺其實有個小小的心願，小時候因為家裡窮，邱爺爺的媽媽總是會煮一鍋高麗菜排骨湯，簡單撒了點鹽的湯汁淋在白飯上就是一餐，雖然湯裡沒有什麼特別的佐料，但這卻是邱爺爺這輩子吃過最好吃的一頓飯，只是在母親多年前離世後，這樣簡單的味道就只能封存在回憶中。

劉詩詣獲悉後，決定在中秋佳節悄悄展開特別企劃，先到苗栗黃昏市場購買食材，並驅車前往邱爺爺家煮出這鍋「滿是思念味道的湯」，但無奈當天團隊抵達爺爺家時，卻被邱爺爺無情地趕了出來，無奈之下只好暫時撤退；翌日，劉詩詣仍不願放棄，再度前往邱爺爺家，但這次他卻早早就站在門口等候，見到眾人下車後，淚水早已止不住，「我會趕你們走，只是希望你們不要浪費時間在我身上，我以為你們不會回來了……。」

在喝了一口高麗菜排骨湯後，邱爺爺感慨地說，「我以為這鍋湯會讓我等上一輩子，但是今天，我已經完成我的心願了，年輕的時候不懂得珍惜眼前所擁有的人，等到失去的時候早已經來不及。」邱爺爺還不忘叮囑志工們，不論工作如何繁忙，過年過節一定要回家陪家人吃飯，「因為我等媽媽的這鍋湯，已經等了30年！」

劉詩詣說，這次的體會很深刻，一餐好吃的飯，不是大魚大肉，而是跟生命中最重要的人一起吃，「很高興阿昌特別企劃，跨出了一步，垃圾清完後能在爺爺家陪爺爺吃一頓中秋節年節飯，也算是阿昌清潔庇護工場過了一個特別節日。」

►欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

►酒後開車忽快忽慢+急煞被叭 情侶打傷大貨車父子還輾腳

►彰化139縣道交大高材生被撞身亡 肇逃駕駛判賠2千餘萬元

►快訊／北市大安區會館內！男倒臥床上「身體僵硬亡」 警封鎖現場調查中

▼時隔30年再次喝到高麗菜排骨湯，味道依舊，但身旁卻早已物是人非。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）