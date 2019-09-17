　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

思念了30年的一鍋湯！資收爺爺嚐一口泛淚：以為我會等上一輩子

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲雖然邱爺爺已經年邁，但仍然忘不了孩提時母親常煮的「高麗菜排骨湯」。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

記者莊智勝／苗栗報導

每一個獨居老人，背後都有一段說不完的故事。苗栗和宸企業社阿昌清潔庇護工廠日前到78歲的邱爺爺家中打掃，偶然得知一個塵封在邱爺爺心中30年的小小心願，企盼著在母親離開後，有生之年能再喝到一次「高麗菜排骨湯」。負責人劉詩詣獲悉後，於中秋佳節特地準備食材到爺爺家熬湯；邱爺爺眼中也忍不住泛起淚光，「我以為這鍋湯會讓我等一輩子，但是今天，我已經完成我的心願了！」

劉詩詣表示，其實邱爺爺原本也有一個家，但多年前電線走火燒掉後，只好蝸居在小小的鐵皮屋中，只求能有一個遮風避雨的地方棲身，平時皆仰賴撿拾資源回收的微薄收入度日；隨著年紀漸大，邱爺爺走路已經無法像以前那麼平穩，但40年來，仍堅持每天步行向土地公祈求保佑大家平安。

請繼續往下閱讀...

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲志工到家中清掃時，偶然得知了邱爺爺的小小心願。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

在志工團隊到場進行清潔時，劉詩詣偶然間得知了總是笑咪咪的邱爺爺其實有個小小的心願，小時候因為家裡窮，邱爺爺的媽媽總是會煮一鍋高麗菜排骨湯，簡單撒了點鹽的湯汁淋在白飯上就是一餐，雖然湯裡沒有什麼特別的佐料，但這卻是邱爺爺這輩子吃過最好吃的一頓飯，只是在母親多年前離世後，這樣簡單的味道就只能封存在回憶中。

劉詩詣獲悉後，決定在中秋佳節悄悄展開特別企劃，先到苗栗黃昏市場購買食材，並驅車前往邱爺爺家煮出這鍋「滿是思念味道的湯」，但無奈當天團隊抵達爺爺家時，卻被邱爺爺無情地趕了出來，無奈之下只好暫時撤退；翌日，劉詩詣仍不願放棄，再度前往邱爺爺家，但這次他卻早早就站在門口等候，見到眾人下車後，淚水早已止不住，「我會趕你們走，只是希望你們不要浪費時間在我身上，我以為你們不會回來了……。」

在喝了一口高麗菜排骨湯後，邱爺爺感慨地說，「我以為這鍋湯會讓我等上一輩子，但是今天，我已經完成我的心願了，年輕的時候不懂得珍惜眼前所擁有的人，等到失去的時候早已經來不及。」邱爺爺還不忘叮囑志工們，不論工作如何繁忙，過年過節一定要回家陪家人吃飯，「因為我等媽媽的這鍋湯，已經等了30年！」

劉詩詣說，這次的體會很深刻，一餐好吃的飯，不是大魚大肉，而是跟生命中最重要的人一起吃，「很高興阿昌特別企劃，跨出了一步，垃圾清完後能在爺爺家陪爺爺吃一頓中秋節年節飯，也算是阿昌清潔庇護工場過了一個特別節日。」

►欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

►酒後開車忽快忽慢+急煞被叭　情侶打傷大貨車父子還輾腳

►彰化139縣道交大高材生被撞身亡　肇逃駕駛判賠2千餘萬元

►快訊／北市大安區會館內！男倒臥床上「身體僵硬亡」　警封鎖現場調查中

▼時隔30年再次喝到高麗菜排骨湯，味道依舊，但身旁卻早已物是人非。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

▲▼苗栗邱爺爺的高麗菜排骨湯。（圖／「和宸企業社阿昌清潔庇護工廠」授權）

ET快訊
大腸癌三度復發！他「開腸剖肚N次」發現扁息肉...醫驚：已3
結婚13天富豪老公突死！女星爆收6.8億遺產「結局逆轉」
史上最大懲處！南山人壽遭罰3千萬　董座杜英宗遭停權2年
新郎婚禮設「前女友桌」！7正妹盛裝砸場…圍一桌擺POSE拍照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

先別說石虎了...你看過卡佳畫的皮卡丘嗎？抵台從日月潭玩起

飲料喝到蟑螂！長髮妹驚見「4隻強哥」死亡漂浮　知名速食儂特利：問題在廠商

男病患憔悴慢行...長裙妹「化身行動點滴架」不怕痠！他閃瞎：值得愛她一輩子

叫車改地0告知！鬼打牆「某銀行對面」...運將一查傻眼拒絕　奧客吃鱉秒報復

姊夫失蹤！情趣用品店門口「裝置藝術被連根拔起」　店家虧慘嘆：是電動的

鐵道人說鐵道故事！洪致文教授接任「國家鐵道博物館」籌備處主任

兇猛「 綠水龍」頻出沒溪流！體型大、愛吃肉...新北市狂抓不停

思念了30年的一鍋湯！資收爺爺嚐一口泛淚：以為我會等上一輩子

好市多「2個神祕指數」　他神準買黃金：爽賺9400元！網暴動：只有崇拜

34位校園重建者回憶921地震　黃榮村：921是點燃人心的炬火

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

先別說石虎了...你看過卡佳畫的皮卡丘嗎？抵台從日月潭玩起

飲料喝到蟑螂！長髮妹驚見「4隻強哥」死亡漂浮　知名速食儂特利：問題在廠商

男病患憔悴慢行...長裙妹「化身行動點滴架」不怕痠！他閃瞎：值得愛她一輩子

叫車改地0告知！鬼打牆「某銀行對面」...運將一查傻眼拒絕　奧客吃鱉秒報復

姊夫失蹤！情趣用品店門口「裝置藝術被連根拔起」　店家虧慘嘆：是電動的

鐵道人說鐵道故事！洪致文教授接任「國家鐵道博物館」籌備處主任

兇猛「 綠水龍」頻出沒溪流！體型大、愛吃肉...新北市狂抓不停

思念了30年的一鍋湯！資收爺爺嚐一口泛淚：以為我會等上一輩子

好市多「2個神祕指數」　他神準買黃金：爽賺9400元！網暴動：只有崇拜

34位校園重建者回憶921地震　黃榮村：921是點燃人心的炬火

花蓮港首次開放鐵人三項　鐵人神廟埔鹽順澤宮來加持

爬上屋頂！他赫見被插旗桿「2白緞帶狂飄」：很觸霉頭　內行曝真實功用

主子吃貓薄荷High到打架　門口保全「坐挺腰桿」超無奈

中職／彭政閔引退補賽上場？　劉志威：爭冠需要出賽

竹聯雷堂副堂主製毒「被逮2次」　網紅妻小Angelababy吸毒判刑

鬼才喵半夜3點彈古箏！　媽客廳收月餅盒笑瘋：是要不要睡？

中職／蔣智賢繼續待二軍　高國輝心急：狀況不好回一軍不公平

顏清標兒上節目賣水餃　演技「打趴」八點檔演員　找他演戲秒回「我不敢！」

打造高中版ABL　北科附工盃5國聯賽24日開打

拋鞋找陌生狗玩　小黃一叼卻「右轉離場」叫不來尷尬了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

周四起低壓帶靠近全台有雨　吳德..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

5根四季豆25元「挨轟黑心」　..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

車禍男搶救不治！清潔員「他走出..

右手骨折叫外送！餐點一到感動炸

按門鈴主子會生氣！外送員笑：辛..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

更多熱門

相關新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

一名女子搭高鐵，不小心打翻旁邊一名男乘客的咖啡，結果對方的舉動讓她直呼，「下次遇見你，換我請你喝咖啡！」許多網友起鬨「在一起」，還有人神到男方臉書，「暖男快來！」

女房客門把掛草人！房東取下竟被上銬送辦

擦撞小黃　騎士飛過引擎蓋滾5圈

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛了

7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗

關鍵字：

高麗菜排骨湯苗栗和宸企業社阿昌清潔庇護工廠暖新聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

seafood狂看泌尿科內診！女醫曝心酸原因

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面