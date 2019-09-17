宏達電新執行長亮相！　王雪紅猛誇接棒者Yves Maitre歷練豐富

▲宏達電董事長王雪紅（左）、新任執行長Yves Maitre（中）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（17）日宣布，王雪紅卸任執行長一職，改由Yves Maitre接任，人事案即日生效，但王雪紅仍將繼續擔任宏達電董事長，並在下午4點左右緊急召開記者會，由王雪紅親自說明此一人事案的布局，並向外界正式介紹新任執行長。

宏達電董事長王雪紅表示，宏達電從智慧型手機到VIVE虛擬實際開始，透過VR、AR、5G和AI結合人文，能夠使大家創造更多的想像力發想，有意義的連接在教育、運動上面，但是需要有好的平台，因此有VIVEPort跟世界連結。

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王雪紅指出，宏達電現在需要一個業界經驗豐富的領導者來掌舵，引領進入下一個科技世代，而Yves Maitre參與過倫敦發表會阿福機，懂得5G、AI、VR內容，並願意接任宏達電執行長，甚至搬到台灣來一起打拚，讓她覺得十分感動。

▲宏達電新任執行長Yves Maitre。（圖／記者姚惠茹攝）

Yves加入HTC前，於全球最大的電信業者之一「Orange電信」擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，掌管該公司聯網科技策略與業務，豐富的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。



宏達電的創新橫跨各科技領域，包括現今的5G、XR與AI等產品，在全球創下許多世界第一與創新，今年VIVE虛擬實境生態系統產品與HTC 5G Hub等也贏得媒體大獎與業界肯定，其HTC 5G Hub更廣泛獲得全球各大電信業者採用，共同推動5G的發展。