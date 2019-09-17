叫車改地0告知！鬼打牆「某銀行對面」...運將一查傻眼拒絕　奧客吃鱉秒報復

▲運將們有很多血淚故事，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名司機昨天前往載客時，在依約地點並未看到客人，於是致電詢問，那時對方不斷鬼打牆在某銀行對面，最後他終於問出確切位置，尷尬的是根本在別的地方，也不方便繞過去，於是請客人重新叫車，怎料今天馬上收到客訴單，讓他十分傻眼。

運將在爆怨公社娓娓道來，昨天客人使用App叫車，而他依照派遣單前往，然而到達目的地卻不見人影，所以打電話詢問，當時客人一直說自己在某銀行對面，然而提供的住址附近根本沒銀行，最後他只好請對方直接報門牌地址，結果竟是在別的地方。

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由於不方便趕過去載客，運將請客人重新叫車，並打給客服取消訂單，沒想到隔了2、3分鐘，對方竟來電要求他幫忙叫車，不然就是繞過去載他，原po無奈表示，「我當時在開車，所以請客人自己重新叫車，隨後掛上電話，結果今早收到這件客訴工單，說我服務態度不好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

運將直言，「我並不是您家的私人司機，今天您叫車住址打錯，是司機的問題嗎？我也不是第一次才遇到，大多客人都不好意思而重新叫車，而您是我司機生涯第一位，因叫車住址打錯，請您重新叫車而客訴我的，而且司機有義務因為你住址打錯，還要特地繞過去載您，或有義務再幫您叫車嗎？重點是我當時在開車，怎麼幫您叫？您使用App叫車，我也是，不會因為我是司機所以叫車速度比較快。」

對此，網友們紛紛替原po抱不平，回道「幫他叫他靈車」、「奧客超級多的啊，叫了車連5分鐘也沒辦法等，有車經過欄了就上然後給你取消」、「曾經也遇過地址有問題電話還關機，到了客人社區電話打不通直接語音，凌晨3點多在社區門口等了1個多小時，客人才打來問我在哪裡」。

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