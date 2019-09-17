姊夫失蹤！情趣用品店門口「裝置藝術被連根拔起」　店家虧慘嘆：是電動的

▲ 情趣用品店門口的假陰莖被偷 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

偷走這根的人心裡在想什麼呢？一家情趣用品店門口的「裝置藝術」近日被不明人士破壞，小偷直接把上頭的「姊夫」偷走，讓店家超怒，發文勸導「請主動歸還」。對此網友們也都看傻表示「口味好重」、「還了你們還敢用嗎」。

「都是三秒膠也要偷......。」一名在情趣用品店工作的網友於臉書「爆廢公社」發文，他表示店門口原本停放了一台腳踏車，上頭還黏著一根假陰莖當作裝置藝術，想不到日前假陰莖竟然被整根拔走！

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只見假陰莖原本黏在腳踏車的椅墊上，被「連根拔起」後還留下一個大洞。原PO表示，這「裝置藝術」還是電動的，價格其實不算便宜，覺得虧大，目前也已經在調監視器中，希望小偷看到文章後盡速主動歸還。

▲在門口的「鎮店姊夫」現在已失蹤。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們都表示「姊夫竟然被綁架了」、「居然沒有整台插著騎走」、「他是不是晚上都來偷用，不夠用才拔走」、「口味好重」、「地方爸爸不夠力，地方的媽媽需要他」、「如果真的還來你們還敢收嗎XD」。

此外也有人推測，說不定是小偷覺得這有礙觀瞻，才會決定拆除。不過原PO表示，要看到這裝置藝術，必須走近店門口才能看到，一般路過的人應該是看不到的，況且如果真是如此，也不應該擅自拿走私人物品。

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