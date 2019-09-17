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嘉縣首辦「消防人員生存訓練」　力求救災零傷亡

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▲▼ 嘉縣首辦「消防人員生存(Survival)訓練」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 障礙空間前進技術。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來國內外有多起消防人員傷亡案件，顯見加強消防人員火場求生能力刻不容緩，有鑑於救災現場瞬息萬變，嘉義縣消防局17日上午辦理「消防人員生存(Survival)訓練」，加強本縣消防人員火場遭遇緊急狀況時之處置方式，希望有效降低同仁於火場中之救災風險。

▲▼ 嘉縣首辦「消防人員生存(Survival)訓練」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼狹窄空間、障礙物穿越練習。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防人員生存(Survival)訓練概念發源於美國，為強化消防人員於緊急情況下自保技巧之訓練。嘉義縣地貌多元、部分地區工廠林立，救災現場不友善且充滿不確定性，為提升消防同仁火場救災安全條件，消防局多次派授課教官前往他縣市交流學習相關技巧。

▲▼ 嘉縣首辦「消防人員生存(Survival)訓練」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 全體操作待救標準姿勢(開啟爆閃燈朝上、側躺避免壓住救命器求救聲)。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局搶救科與教官團耗時半年籌備，由消防局4名資深教官於雙福分隊燃燒櫃後側及消防局大禮堂辦理訓練，現場模仿實際狹小空間受困與團隊情境狀況排除，授課內容含括Mayday求救練習、空氣呼吸器(SCBA)緊急狀況及障礙物穿越、沿水帶撤出、快速脫逃及情境操作等訓練，強化同仁火場遇險時能及時排除狀況及回報訊息之能力。

此訓練共4梯次，每梯次2天，第一天於雙福分隊；第二天於消防局駐地辦理，以場地既有物品做為教具(鐵籠、繩、木塊、鐵桶等)，並製成障礙物供學員實際操作相關自救技能。為加強學習成效，本次課程採小班制，每梯次上課人數24名，預計將有96名同仁完訓。

嘉義縣消防局長呂清海表示，為使同仁有最健全救災環境，除全面規劃每人兩套消防衣、補充個人裝備等硬體外，特辦理本次訓練，希望以救災零傷亡為目標邁進，未來每年度將持續辦理訓練。

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