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快訊／宏達電王雪紅臨時記者會　親自說明卸任執行長人事佈局

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▲▼宏達電董事長王雪紅。（圖／記者洪聖壹攝）

▲宏達電董事長王雪紅。（資料照／記者洪聖壹攝）

財經中心／台北報導

宏達電（2498）今（17）日宣布，王雪紅卸任執行長一職，改由Yves Maitre接任，人事案即日生效，但王雪紅仍將繼續擔任宏達電董事長。為了讓外界更清楚此一人事案的佈局，宏達電也臨時通知召開記者會，王雪紅親自上陣，進一步說明人事佈局，並向外界正式介紹新任執行長。

新任宏達電執行長Yves Maitre，之前服務於全球最大的電信業者之一「Orange電信」長達14年，2005年擔任Orange資深副總時首次與HTC合作，並在Orange服務期間，歷任多項職務，持續完成許多創新服務與產品，也是首位在歐洲導入Android智慧型手機的關鍵人物。

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根據宏達電先前發佈的新聞稿，Yves Maitre表示，宏達電是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，期盼帶領宏達電邁向另一個階段，朝5G、XR與AI的未來，並持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。

王雪紅則表示，4年前接下執行長一職，立志要重塑宏達電成為一個完整的生態系統提供者，讓宏達電在5G、XR與AI領域上蓬勃發展，並相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀，看好Yves接任執行長，成為可以激發宏達電潛力的最佳人選。

宏達電表示，王雪紅將專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成宏達電產品組合的持續擴展，以及VIVE Reality遠景的實現。

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