徐國勇化身選務人員　教新住民投下神聖的一票

▲新住民模擬投票體驗。（圖／內政部提供，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

明年1月11日2020總統、副總統以及第10屆立法委員選舉即將到來，為了讓新住民了解選舉流程，內政部17日舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，讓新住民朋友能夠搶先體驗投票流程，內政部長徐國勇、移民署長邱豐光及臺北市選委會總幹事藍世聰也特別擔任「一日選務人員」，帶領新住民朋友投下民主神聖的一票。

徐國勇表示，這次活動主要目的，是認知投票為展現公民權利的第一步，也是臺灣民主的價值，千萬不要因為不知道如何投票，而放棄自身權益，也不要因為不知道相關規定，而投了無效票，或是因為好奇帶出選票而受罰。

今天參加體驗活動的朋友中，有來自美國的中研院院士余文生，他來臺已16年，早已愛上臺灣，今年5月初依國籍法歸化取得身分證，是明年總統大選的「首投族」。

余文生表示，面對明年即將到來的選舉，他感到非常高興可以成為首投族，以往的他總是一位不太熱衷臺灣選舉的旁觀者，現在終於輪到他可以好好認識這些候選人，瞭解他們究竟想為這個國家做些什麼？所以期許自己一定要好好練習如何投票，確保神聖的一票能夠真正投入正確的投票箱。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯提到，以往像余文生這類高級專業人才，僅能向移民署申請梅花卡（外僑永久居留證），如要申請身分證必須提出放棄國籍的證明文件，但隨著國籍法第9條的修正，外國高級專業人才經審核通過者，可免提出喪失原有國籍證明，打開了傑出專才留臺的暢通管道。

內政部表示，目前全臺新住民人口約55萬人，新住民二代逐漸成年也擁有投票權，另外殊勳及高級專業人才歸化而取得身分證的外籍人士，也擁有投票權。但是各國文化及選舉流程不盡相同，因此與臺北市選舉委員會及臺北市政府規劃這項活動，讓未曾在臺灣投過票的新住民朋友能夠了解。

內政部移民署指出，這次活動在移民署的1樓大廳裡，特別商請臺北市政府民政局、臺北市選舉委員會架設真實的投票所、票匭及領取參選人選票等原汁原味投票流程，18日一整天，也將持續開放現場體驗投票，歡迎有興趣的新住民朋友，可以到移民署1樓大廳，親身感受真實的票匭、選票及動線。

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