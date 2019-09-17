懷疑手下偷吃「咖啡包」　老大朝他頸部轟1槍判9年

▲台中一名黃姓男子因懷疑手下洪男偷喝他的「咖啡包」，持改造手槍朝洪男左側頸部射擊一槍。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案無關。）

記者廖安莘／台中報導

台中一名黃姓男子因懷疑手下洪男偷喝吃他的「咖啡包」，持改造手槍逼問「給你3次機會老實說」，洪男始終只承認吃了1包。因與對方回報數字不同，黃男震怒覺得自己受到欺騙，接著持手槍朝洪男左側頸部射擊一槍，子彈卡在右側胸腔，所幸緊急送醫，救回一命。台中地院審理後，法官依殺人未遂及槍砲條例判處黃男9年徒刑。

判決指出，黃男平常對手下洪男頗為照顧，但因懷疑洪男偷吃他的「咖啡包」還不願承認，2018年8月11日約洪男到位於霧峰區某鐵皮屋辦公室內對質，並且攜帶一把改造槍彈到場。然而黃男詢問洪男有無偷吃他的「咖啡包」，洪男表示只吃了1包，但是卻與對方回報數字不同，接著黃男裝彈匣、拉滑套，恫嚇「給你3次機會老實說」，洪男依舊只承認吃了1包。黃男再次打電話向對方確認是2包，不滿洪男一再說謊欺瞞，盛怒之下，站在洪男左邊，朝他左頸部射擊1發，彈頭卡在右側胸腔內，幸經及時送醫急救，救回一命。

經在場其他人報案，員警於隔日拘提黃男到案說明。而後，黃男帶員警到霧峰區峰堤路北豐橋下西側約50公尺草湖溪內，起獲犯案槍枝、子彈1顆及彈殼1顆。

在場證人證稱，黃男問洪男喝了幾包（咖啡包），並表示「給你3次機會老實說」，但洪男始終回答只有1包，後來黃男打電話問其他人，對方指稱洪男喝了2包，接著黃男便沒有繼續問，直接把槍高舉往下揮動，就發出槍聲。

黃男到案後坦承犯行，經台中地院審理後，法官認為黃男未經許可，持有可發射子彈具有殺傷力的改造手槍，判處有期徒刑3年6月，又依殺人未遂判處有期徒刑6年，所處有期徒刑部分應執行有期徒刑9年。

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