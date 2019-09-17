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34位校園重建者回憶921地震　黃榮村：921是點燃人心的炬火

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▲▼ 《921地動綻開的花蕊》新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲《921地動綻開的花蕊》新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

921地震當年全台校園倒塌293所，教育部當時發起新校園運動，由教育部遴選建築師進行校園重建。34位當初參與校園重建者今年適逢921地震20周年，共同出版《921地動綻開的花蕊》。前災後重建委員會執行長黃榮村指出，921是一面鏡子，把台灣過去存在的困境反映出來，921同時也是一把炬火，點燃人心。

建築改革社社長徐岩奇提到， 921地震發生至今已20年，為了不讓世人淡忘此事，因此號召相關當事人出版這本書，作為往後瞭解921事件的文獻。

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▲▼ 《921地動綻開的花蕊》新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲34位當初參與校園重建者共同出版《921地動綻開的花蕊》。（圖／記者崔至雲攝）

教育部次長范巽綠指出，改革是永遠的進行式，921地震後，教育部與多位建築師提出創造性的重建。范巽綠回憶起921震後，地震之所以造成大量校園倒塌，主要是當初蓋學校時設計草率、營建廠商低價搶標所造成，因此，在校園重建時，政府給建築師合理的設計費及時間，以爭取好的品質，最後完成最好的校園。

▲▼《921地動綻開的花蕊》 。（圖／記者崔至雲攝）

▲《921地動綻開的花蕊》。（圖／記者崔至雲攝）

當時參與校園重建的建築師林洲民也說，921校園重建是一群有理想性格的人，在特別的時段做特別的事。

黃榮村則表示，921是一面鏡子，把台灣過去存在的困境反映出來，921同時也是一把炬火，有著點燃人心的功能。回憶起921發生時，他在休息站看到大卡車司機休息一下下，就趕著送物資進災區，而教育部與民間、地方及重建會也在災後共同努力。黃榮村說，台灣不能在發生大災難時才患難，大家應找到好方法，因應以後遇到恐比921問題更嚴重的事。
 

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