iPhone 11壓低定價策略奏效！在中國大陸預購情況熱門

▲iPhone 11在中國大陸銷售情況不錯。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果日前於發表會上推出iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三大旗艦新機，根據《CNBC》報導，在蘋果降低售價後，iPhone 11目前似乎成為最受中國消費者最歡迎的預購機種。

iPhone 11在中國大陸的售價相較於美國，大約漲了10.5%至12.5%，最便宜的iPhone11價格為5499元人民幣（約新台幣2萬4500元），但和去年同樣定位的iPhone XR相比，卻便宜了50美元。

iPhone 11親民價格吸引不少中國大陸消費者的興趣，根據大陸電子商務網站分期樂（Fenqile）和其他獲得授權的蘋果經銷商指出，在iPhone 11系列所有機種中，有40%預購128GB的iPhone 11，22%預購64GB的iPhone 11，兩種機型是蘋果新機中最便宜的，合計超過半數以上的平台消費者選擇購買最便宜機型。

通常蘋果網站發貨的等待時間，反映了哪些型號較受歡迎，而現在在蘋果官網上，64GB和128GB的iPhone 11的交貨時間顯示為10月3日，某些特殊顏色交貨日期最晚則到10月15日；相較之下，iPhone 11 Pro Max在大陸交貨日期則顯示為9月26日。