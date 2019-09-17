柯文哲「今天不領表」　民眾黨提滿34席不分區立委

圖文 / 鏡週刊



2020總統大選將在明年1月11日投票，今天是中央選舉委員會受理總統連署登記最後一天。鴻海集團創辦人郭台銘昨（16日）深夜拋出震撼彈，宣布不選。台北市長柯文哲今（17日）早上受訪時表示，「其實2020總統大選，我從頭到尾都沒有說要選。」可是藍綠雙方，一直把柯文哲當作假想敵，他反問難道2黨的初選民調要重辦嗎？

柯文哲說，選完市長後，就馬上投入總統大選，「這不是一個正常國家有的現象」。希望改變台灣從首都開始，用台北當槓桿來影響整個台灣。他也坦言，當台北市長的前兩年非常的辛苦，對整個狀況不是掌握的這麼好。

柯文哲認為，台灣現階段應該要改善國家的治理，原本以為企業出生的郭董，應該受意識形態的包袱較低，跳脫藍綠的泥淖，當時還為他取了一個口號「台灣重開機」。對於最後郭台銘選擇不參與總統大選，柯文哲表示，尊重、理解，未來還是有合作的機會。

柯文哲強調，民眾黨會提滿34席不分區立委，培養下一代的政治人才。媒體追問是否代表今天下午5點之前不會領表登記參選，柯笑問「你要不要找一個副總統來跟我搭擋？」柯文哲說，本來就打算扮演輔選的角色，他接著坦言太突然，如果早1個月講，還有時間準備。被問到郭台銘昨才宣布不選，會不會有被突襲的感覺，柯文哲也回答，「比你（記者）早知道沒多久。」他強調自己是急重症外科出生，對突發狀況早已見怪不怪， 「如果你願意幫助別人，何必追究人家為什麼不選」 ，仍表示尊重。



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