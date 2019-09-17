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兇猛「 綠水龍」頻出沒溪流！體型大、愛吃肉...新北市狂抓不停

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▲▼新北市針對亞洲水龍（綠水龍）監控與移除。（圖／新北市政府農業局提供）

▲亞洲水龍為肉食性動物，若試圖捕抓有可能會被咬傷。（圖／新北市政府農業局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）指出，近期有不少非常好動的肉食性動物-亞洲水龍（綠水龍）出沒在新北市少部份溪流鄰近區域，疑因業者和飼主不想養，棄養山林，大大影響了原生態環境。農委會呼籲民眾一旦發現牠的行蹤，一定要馬上通報，千萬別試圖捕抓避免被咬傷。

農委會在臉書PO出綠水龍照片，並配上「嘿嘿，我是敏捷+99的亞洲水龍，跑得飛快，喜歡在新北市少數溪流附近趴趴走」旁白，另一張則是煩惱的民眾困惑這隻是誰啊？怎麼會在這裡呢？農委會提到，其實亞洲水龍個性好動，比較不適合當寵物飼養，從小到大都以肉食性為主，體型大加上咬合力強，如果民眾試圖捕捉，牠是會反擊的，可能會造成嚴重咬傷。

請繼續往下閱讀...

▲農委會呼籲亞洲水龍（綠水龍）出沒請注意。（圖／農委會提供）

▲農委會呼籲亞洲水龍出沒請注意。（圖／農委會提供）

至於為什麼野外會有綠水龍？農委會說明，主要是業者因飼養風潮過後，大量棄養山林，結果影響了原生態環境，少部分則是飼主不想養了，就把亞洲水龍帶到野外棄養。新北市農業局林務科科長黃嘉文指出，綠水龍一開始是出現在新店安坑與紅水仙溪靠林口一帶，從102年開始，以新店安坑為起點，委託銘傳大學教授向高世專業團隊清除，並配合林務局專案計畫共同編列經費，這2年每年預算約30萬元，近年來新店安坑族群已下降到接近零星狀態。

▲▼新北市針對亞洲水龍（綠水龍）監控與移除。（圖／新北市政府農業局提供）

▲新北市針對亞洲水龍（綠水龍）監控與移除。（圖／新北市政府農業局提供）

黃嘉文向《ETtoday新聞雲》表示，今年5月開始陸續接到民眾通報，在紅水仙溪及其兩岸包括林口、八里地區也有發現綠水龍行蹤，以上區域是現階段清除重點，後續會依狀況適時調整經費加強清除，同時新店安坑也會持續監測。

向高世表示，綠水龍的移除工作，雖然最早都是由民眾目擊單隻或零星的個體，但之後確認該區域是否有建立族群及移除的工作皆是由團隊來執行，移除工作自102年以來每個年度都有進行，而只要前一年度有進行移除工作的溪段，隔年同區段的數量都會明顯地下降，只要有持續的經費支持，成效都是顯著的。

▲▼新北市針對亞洲水龍（綠水龍）監控與移除。（圖／新北市政府農業局提供）

▲農委會提醒，如果試圖捕捉亞洲水龍，可能會造成嚴重咬傷。（圖／新北市政府農業局提供）

至於今年截至目前清了幾隻？黃嘉強調，由於人員陸續清除，數量要等到年末才會統計，不過近年相比初期已大幅降低。農委會呼籲民眾如有發現綠水龍行蹤，可以撥打新北市政府農業局通報，如果是發現外來種生物則可向農委會林務局通報。

亞洲水龍小檔案：

別稱「綠水龍」主要食物為小型無脊椎動物。但其他原生的小型脊椎動物，包括：蜥蜴、蛇類、鼩鼱、鳥類及哺乳動物也都曾發現被捕食的情況。

台灣北部繁殖期以4~6月為主，行動迅速、生性敏感，白天不易接近。

出沒地點通常在新北市少部分溪流的鄰近區域，對溪流環境依存度大的樹棲型蜥蜴，體長約60~95公分。

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