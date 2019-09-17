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郭台銘掀底牌！棄選前12小時密會　柯文哲再拒與郭搭擋

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圖文 / 鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘昨晚11點發布聲明，宣布不參選2020總統大選。知情人士透露，郭台銘拍板棄選前，一度尋求再次說服北市長柯文哲搭配參選，但遭柯婉拒，親柯人士證實，柯昨天上午11時結束公開行程後，曾短暫離開市府，與郭董短暫會面後，柯對郭董棄選已心裡有數。

郭台銘宣布不參與2020總統大選連署，各方預期的三方爭勝恐回到藍綠對決，對此，至於是否參選？柯文哲上午召開市政會議前受訪也說，太突然了，今天早上出門還問陳佩琪，參選要多少保證金，至少要100萬，他還問陳佩琪，「你有這個錢嗎？」

郭陣營核心幕僚昨天中午前，仍持續密集協商備戰事宜，郭辦發言人蔡沁瑜昨也證實市府顧問蔡壁如上午曾請假到郭陣營開會，與會人士透露，幕僚會議主要針對後續連署作業討論，當時都未得到郭董拍板決定選或不選的明確訊號。

至於柯文哲究竟何時獲知郭台銘棄選的訊息？知情人士指出，柯昨天上午10時10分出席衛生局「失智症照護整合網路行銷記者會」，會前柯已接到郭陣營主動聯繫，表達郭董希望與柯親自碰面，柯文哲大約11點左右，在一名祕書陪同下悄悄離開市府，為了掩人耳目，還刻意不搭公務車，據了解，柯直接驅車前往只有5分鐘車程的郭台銘松勇路信義富邦住處，2人密會近一個小時。

柯文哲昨驅車前往只有5分鐘車程的郭台銘松勇路信義富邦住處，密會近一個小時。

知情人士透露，郭將參選與否的決定壓到最後一刻，主要就是郭陣營掌握的民調大數據，發現郭、柯合組聯盟後，並未出現一加一的效果，加上郭尋覓副手過程不順利，最後繞了一圈，仍不放棄說服柯搭配參與連署，除了強化郭柯聯盟的合作力道，並確保柯能夠加入戰局，而不是只有扮演在外圍助攻的角色，但顯然柯最後並未被說服。

結束與郭台銘的會面後，柯文哲對郭董不參與連署已心裡有數，昨下午柯到東森電視台參與《平論無雙》專訪錄影時，對郭台銘傾向不選，柯也吐露口風：「那我們就很認真準備民眾黨的立委選舉。」也形同宣告8月23日 2人與前立法院長王金平同框結盟的第三勢力，不到1個月就宣告破局。


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