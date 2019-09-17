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長中134週年校慶開跑　把愛拚回來邀請校友回娘家

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▲長榮中學校慶月，舉辦籃排球等各式比賽，校園熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮中學校慶月，舉辦籃排球等各式比賽，校園熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月是台南市長榮中學校慶月，系列活動自9月16日起正式開跑，最讓學生引頸期待的就是長中全台首創「運動週」，比賽項目五花八門，如籃排球、拔河、樂樂棒、躲避球、桌球、帶式橄欖球等，值得一提的是，長中為全台唯一擁有校內攀岩場的學校，因此攀岩也是比賽項目之一，各項目冠亞軍戰將在9月20日舉辦。

▲長榮中學校慶月，舉辦籃排球等各式比賽，校園熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9月20日當天有全校性的防震演習、感恩禮拜等活動。9月21日長中教師會與校方攜手合作，辦理「在愛裡沒有懼怕——把愛拼回來」的活動，將邀請歷屆校友回鄉返校，校友們從太平境馬雅各紀念教會出發，行經長榮中學初期校址二老口街府東巷尾（現今台南啟聰學校博愛堂及附近區域）、台灣教會公報社、台南神學院、東門巴克禮紀念教會，最後到達長榮中學林森路2段現址，在12時全數人員抵達終點「鐘樓」前噴水池，各方代表手持一塊拼圖，拼回以長中為底圖的愛心，象徵各單位對於學校的愛。

▲長榮中學校慶月，舉辦籃排球等各式比賽，校園熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲長榮中學校慶月，舉辦籃排球等各式比賽，校園熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長中校方表示，長中走過130幾個年頭，經歷了各式各樣的風雨，在神的帶領下，師生們齊心挺過各種難關，感謝教師會與校方合作，邀請各方人士踴躍參與，重新認識長老教會和長榮中學的發展歷程，也期盼各界對長榮中學抱持信心，因為「在神的愛裡，我們將不畏艱難」，繼續在崗位上努力。

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