獨／最強外掛繼續拚外交　郭台銘10月以老朋友身份見川普

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，一夜間震撼政壇，連日本NHK都相當關注。消息人士透露，郭台銘原本就打算在9月18日赴美與美國總統川普見面，展現在業界累積40年的外交實力，雖然現在已棄選總統，仍不排除10月份以老朋友的名義跟川普見面。

▲鴻海旗下富士康科技集團宣布在美國威斯康辛州設廠，美國總統川普和鴻海董事長郭台銘同台，兩人親手動鏟。（圖／路透社）

據透露，郭台銘8月30日從沙烏地阿拉伯訪問完回台後就已經開始規劃美國行，透過他的人際網絡，告訴友人他計畫在9月17日宣布參選總統後的隔天，也就是9月18日就可以立刻飛往美國。

消息人士指出，郭台銘原本預定安排的美國行，除了自己已經約好美國總統川普跟他的女婿之外，同時也有美國通在幫他聯繫安排拜訪國務院高層，告知美方自參選2020總統的規劃，以「非傳統」的方式與美方高層交流。

幕僚透露，郭台銘8月底到沙烏地阿拉伯，成功幫台灣爭取到納入沙國全球性簽證調降的國家之一，讓台灣能與其他國家平起平坐；如今郭台銘表態不選，雖然訪美行暫緩，但不排除在10月份以老朋友的名義跟川普見面，繼續用他自己的方式為中華民國拚外交。

此外，知情人士表示，雖然郭台銘已交棒鴻海董事長一職，但威斯康辛州的投資案除了投資金額高之外，當初更是由郭台銘一手促成，現在面對外界質疑投資進度，「不能說放就放」，也是10月郭台銘若赴美要親自解決的問題。

關於郭台銘赴美的消息，郭台銘辦公室17日下午表示，「郭台銘先生目前暫時沒有出國的計畫」。

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