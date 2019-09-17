浙台會簽1418億投資　蕭萬長籲陸方落實對台優惠

▲兩岸產官學界代表，見證浙台合作周合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／杭州報導

2019浙江•台灣合作周今（17日）上午開幕，期間兩岸將簽署規模45.8億美元（約合新台幣1418億元）的投資項目，近年積極率工商團體赴陸的兩岸企業家台方理事長蕭萬長指出，浙江推動減稅降費、率先與台企分享數字（數位）經濟機遇、加強台商融資服務等，如果這些措施能落實執行，可望為台商打造更優質的經商環境。

今年初中共總書記習近平提出，要打造兩岸「共同市場」後，身兼兩岸企業家峰會台方理事長、兩岸共同市場基金會榮譽董事長的蕭萬長，今年屢次率台灣工商界代表赴陸，參與各項兩岸、國際經貿活動。

蕭萬長表示，浙台交流頻繁，台塑、友嘉、統一、康師傅等企業落地扎根，近年浙江對台出口、進口分別於100、150億美元左右。在浙江惠台76條實施意見推出下，正推動對台商減稅降費、率先分享數字經濟建設機遇、加強台企的融資服務等，如果這些措施能落實執行，可望為台商打造更為優良的經商投資環境。

他進一步提到，浙江有眾多民營、中小企業，與台灣企業特質相向，具備心靈契合的基礎，同時浙江擅長文創、影視傳播、休閒旅遊、生活服務業、電子訊息、智能製造、環保、健康醫療等領域，跟台灣產業發展方向高度契合、互補。期待台商未來有更多借助浙江強力政策、基礎設施、發展利基的機會，以利轉型升級，拓展空間。

▲兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長出席浙台合作周開幕式。

大陸全國台企聯會長李政宏提到，浙江鼓勵台商參與高端裝備製造、浙江自由貿易試驗區、特色小鎮打造，以及灣區、大都市建設等，提供良好機遇，可協助台商謀求新發展。

他表示，台企聯作為替台商在陸發展搭橋的平台，將以浙台會為契機，協助更多台商台企，推動兩岸互利共贏。

▼全國台企聯會長李政宏出席浙台會。

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