彰化139縣道交大高材生被撞身亡　肇逃駕駛判賠2千餘萬元

▲交大倪生被撞身亡。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

交大21歲倪姓男大生2018年7月29日騎自行車行經彰化縣道139線時，為等後方的父親而停在路邊休息，竟遭郭男駕駛的小客車追撞，彈飛30公尺後身亡，郭男肇事逃逸，警方依過失致死、公共違險罪嫌移送彰化地檢署，民事賠償日前判決出爐，郭男應賠償倪父及倪母2千935,735萬元。

事發當時國立交通大學將升大四的倪姓男學生才過完生日，29日與父親在芬園鄉騎自行車時，在路邊停等父親時，遭一輛小客車追撞，彈飛30公尺，顱骨碎裂、髖部脫臼、右股骨骨折，急救後不治，而郭男駕駛車輛肇事逃逸，家屬悲痛。

▲郭男自行投案。

郭男的車牌掉落現場，成為檢警追查的關鍵證據之一。肇事郭姓駕駛30日知道躲不過，自行到案辯稱恍神加上害怕才離開，遭依過失致死、肇逃等罪嫌送辦，檢方認定他有逃亡事實，向法院聲押獲准。

刑事部分，一審依過失致死判1年、肇逃致死判1年6個月、應執行2年4個月，二審檢方上訴，台中高分院依過失致死判1年10個月、肇逃致死判3年6個月，應執行5年，肇事致死逃逸可上訴。

依據判決書內容指出，倪父與倪母含辛茹苦將倪生栽培長大成人，倪生憑自己努力考上交通大學，父母與有榮焉，本期待其完成學業後能成家立業、娶妻生子，亦能享含飴弄孫之樂，今驟失愛子，白髮送黑髮人之慟，實難以承受。

且倪父於事發當日係與倪生一起騎車運動，見孩子在自己面前遭此橫禍，郭男竟未救護，反駕車逃逸，倪父心中實憤恨難平，且郭男未表達絲毫歉意，更令倪父無法接受，求償精神慰撫金1,000萬元，喪葬費用216,395元，與扶養費用1,272,303元，地院判須賠償倪父1千零48萬8698元、倪母1千零44萬7037元。

▲郭男的車牌掉落現場。

郭男向法官辯稱自己為小學畢業，之前月收入僅2萬餘元，目前遭收押中而無工作收入，僅仰賴每月1萬7000餘元的勞退金，名下亦無不動產，存款共計約50餘萬元（遭假扣押中），家中尚有4個小孩，故原告等各請求精神慰撫金1000萬元，實屬過高，請衡情酌減為80萬元。

▲車友齊聚倪生被撞現場致哀。

不過法官認為，郭男對第三人負有法定撫養義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任，依霍夫曼計算法，倪父母請求有理，與倪子瞬間天人永隔，且郭男遺棄倪生致死，更加深倪父母心中痛苦，准許賠償請求。全案可上訴。

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