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郭台銘不選了...陳其邁喊話韓國瑜：民調倒數不會因此不見

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▲▼行政院副院長陳其邁出席「雞籠城隍文化祭古早味小吃美食節」。（圖／記者林銘翰攝）

▲行政院副院長陳其邁出席「雞籠城隍文化祭古早味小吃美食節」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間發布聲明，宣布不參選2020連署競選總統，一夜間震撼政壇，藍營人士則是喜憂參半。對此，行政院副院長陳其邁17日表示，選舉還是兩大黨之間的競逐，韓國瑜政績的表現也是在民調中的最後一名，這些問題並不會隨著郭台銘不選就不見，呼籲韓國瑜應該要跟市民說明清楚。

民進黨立委蔡適應17日中午於立法院舉辦「雞籠城隍文化祭古早味小吃美食節」，包括行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、金管會主委顧立雄、民進黨立委葉宜津、余宛如、鍾孔炤、陳曼麗、民進黨台北市議員許淑華都受邀出席。

▲▼行政院副院長陳其邁出席「雞籠城隍文化祭古早味小吃美食節」。（圖／記者林銘翰攝）

▲行政院副院長陳其邁出席「雞籠城隍文化祭古早味小吃美食節」。（圖／記者林銘翰攝）

陳其邁受訪時表示，從國民黨的黨內初選可以看出，在過程中對郭台銘有很多難以解釋的現象，或許是因為種種不盡公平或合理的制度，才會讓他認為國民黨內部有所謂的迂腐或是一些弊病，這些現象恐怕在郭台銘離開國民黨後也很難解決。

陳其邁說，過去國民黨被長期批評，不論是黨產問題或是地方派系盤根錯節等問題，都還是會伴隨著國民黨，「基本上郭台銘不參選，假如能夠回到他的本業好好經營，加碼投資台灣，也是好事一件，沒有不好」。

陳其邁也說，選舉還是兩大黨之間的競逐，韓國瑜在繼任高雄市長沒幾個月就要參選總統，政績的表現也是在民調中的最後一名，這對韓國瑜來說是很大的考驗，問題並不會隨著郭台銘不選就不見，呼籲韓國瑜應該要跟市民說明清楚。

陳其邁認為，市政還是韓國瑜最大的一個問題，要怎麼說服大家讓施政滿意度倒數第一名的市長參選總統，都與郭台銘、呂秀蓮及其他參選人無關，參選人的政績還是最重要，「不管任何人參選或不選，這個是最基本的道理」。

此外，前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，並完成登記申請連署為總統、副總統獨立參選人。對此陳其邁表示，民進黨還是按照既有的節奏走，不管郭台銘選或不選，或是誰要參選，畢竟這是一個民主的社會，每個參選人藉由參選來投射其訴求，讓人民選擇，這個當然是最好的。

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