好市多「2個神祕指數」　他神準買黃金：爽賺9400元！網暴動：只有崇拜

▲他神準買黃金，爽賺9400元！（圖／林裕豐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「買黃金就像買衛生紙一樣！」Youtuber林裕豐買黃金無極限，他笑稱，不靠黃金指數，只要靠著美式賣場好市多（Costco）牌價上的2個關鍵，就能看出高低點，讓網友驚呼「看完只有崇拜兩字！」

Youtuber「林裕豐嘴起來」在頻道無私分享買黃金「發大財」撇步，他透露，今年4月時在好市多買一台兩（約37.5克）售價4萬8329元，轉眼間到了8月，價格突飛猛進來到5萬7739元，等於4個月就飆漲2成，相當於現賺9400元，俗話說，千金難買早知道，他捶心肝直呼，「早知道就買1kg，四個月差30萬！」

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「最不值錢的就是錢！」林裕豐向《ETtoday新聞雲》笑稱，滿手握有現金，還不如買黃金，他早在大學就看好黃金有爆衝潛力，從八分、一台兩開始慢慢買，當時買入約4000至5000元，如今算算至少有1kg重，可惜的是，這些黃金都是為了餽贈給家人而買，自己並沒有收藏。

儘管不能當黃金的主人，但這數十年來，林裕豐也從中慢慢摸索出心得，首先大推在好市多購入，除了有保證書外，完全不怕買假貨，「絕對是999.9」，且比一般銀樓市價便宜許多，「類似期貨的概念，好市多會事先買進一批貨，因此價格有落差」。

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▲若有先知買1kg黃金，如今爽賺30萬！（圖／林裕豐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「買黃金就像買衛生紙一樣！」林裕豐更自爆，平均兩個禮拜就會去採買生活用品，「完全不看黃金指數」，可從黃金牌價上的編號，輕鬆看出行情冷熱程度，他表示，若編號迅速流動，就可趁機買一波，反之，若編號完全沒更換，顯示黃金價格處於高點。

最後，林裕豐建議，若純粹想要保值投資，買黃金要選一塊完整的，畢竟買一條金鍊、金戒，會有手工費、綴飾的加工費等；他也強調999.9的重要性，像是大陸、東南亞地區不夠純金，也力勸別買元寶形狀，小心外表鍍金，裡頭卻是黑心貨，最後成了冤大頭，得不償失。

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