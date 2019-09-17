台南藍軍請郭董重回國民黨　一起翻轉台灣命運

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，籲請郭台銘重回國民黨 ，協助國民黨全力翻轉台灣命運。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鴻海前董事長郭台銘退出總統大選，台南市議會國民黨團發表感謝聲明，感謝郭董應邀深入台南蘭花科技園區協助解決產業困境，進入老人安養中心關心長照問題，台南鄉親深刻感受郭董溫暖，大家心目中郭董是國民黨永遠的榮譽黨員，黨團懇請郭董重回國民黨，以他的國際政治、經濟能力，協助全力翻轉台灣命運。



台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，郭台銘董事長捐贈150億給台大興建癌症醫學中心和投入幹細胞預防醫學領域防癌，企業家以行動致力於公益讓人感佩，所以在6月初邀請郭董南下，在揮汗如雨的艷陽天，郭董聆聽後壁的蘭花科技園區業者的困境，立刻表達願意協助的意願，業者們欣喜大讚，郭董又前往安養中心了解老人長照的國安問題，並耐心的陪著老人用餐和簽名，讓外界看到了郭董溫柔感同身受的一面，郭董的台南行感動好多台南鄉親，相信台南人的熱情也讓郭董留下深刻回憶。



蔡育輝說，之前總統選舉的分裂的確讓藍營基層非常憂心，很多黑郭的言論也讓支持者不捨，現在郭董決定不參與總統選舉，此一大智慧的決定讓藍營看到整合的契機，在民進黨全面執政的這些年，人民過得更辛苦，一例一修讓勞工見識到所謂蔡英文心中最柔軟一塊，原來是這般無情，一手打軍公教年改挑起階級鬥爭，一手又8千多億的前瞻計劃政策買票綁樁，教改則改的竄改歷史，連酒駕的政治人物都是市民朋友學習的典範，國防自主則是連個軍艦影子都沒看到，就發生慶富貪汙案，民進黨執政種種荒腔走板，選民怎會不唾棄？

為了改變台灣的命運，蔡育輝感謝郭董的退讓，但要翻轉台灣的未來，蔡育輝懇請郭台銘董事長重回國民黨，以他的國際政治和經濟能力，協助國民黨讓台灣人民越來越有錢，提高人民所得，捍衛中華民國自由民主並促進兩岸和平。