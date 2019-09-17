粗心媽放手嬰兒車向前滑！保全驚見跳起來衝去接　網讚真英雄

記者孫于珊／綜合報導

台中市太平區16日早上7時許，一名粗心媽推著嬰兒車到社區門口後，才離開一下子，嬰兒車就突然失控往前滑，所幸機靈的保全發現，馬上前去接住，才沒釀成更大意外。這驚險一瞬間，網友看得冷汗狂流，譴責媽媽的糊塗大意，同時也表揚保全的英雄之舉！

▲粗心媽不小心讓寶寶滑出去！所幸保全秒接，才沒造成憾事。（圖／翻攝自Google map）

有網友將過程畫面PO上臉書《爆廢公社二館》，畫面中，一名媽媽拿東西要到旁邊放，竟然就直接離開嬰兒車身邊，媽媽或許想說才走開一下子而已，就沒幫嬰兒車踩煞車、用止滑等防護措施。不料，嬰兒車瞬間往右前方滑行！一旁警衛室裡的保全透過監視器看到這驚險的一幕，馬上從位置上跳起來，衝出去接住嬰兒車。保全平安接到的瞬間，媽媽才發現「代誌大條了！」便慌張衝出來朝向孩子奔去，看看有沒有事。

▲粗心媽一離開，嬰兒車失控向右前方滑出去！（圖／翻攝臉書《爆廢公社二館》）

網友對此紛留言，不僅感謝這名保全大哥盡忠職守，也大讚他是英雄！「這個保全很可以！表面上看電視，事實上周圍三公里以內的風吹草動瞭如指掌」、「保全超猛！反應超快！」、「盡責又機警」、「值得表揚」、「給保全一個讚！」。

也有不少人譴責媽媽實在「失格」、「太誇張離譜」、「家長該罵！」、「如果保全慢個一兩秒，後果不堪設想」、「幸虧有保全大哥，不然那速度撞下去，小孩肯定會受傷」；有人也說這次「根本是方向運氣太好了，希望家長不要再疏忽」。

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