「失望的感覺似曾相識」陳思宇看郭台銘棄選：繼續向前　跳脫藍綠





▲民眾黨發言人陳思宇。（圖／翻攝自陳思宇臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜發表重大聲明，宣布不參選2020連署競選總統，因為看到一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹。對此，過去角逐立委補選卻慘輸的民眾黨發言人陳思宇說，這種失望的感覺似曾相識，當時被外界頃全力抹黑，使莫須有罪名持續跟著她，「說實話，我走不太出來！」但現在想想，確實讓她變得更加堅強，去思考什麼樣的人能讓台灣更好。

「這種失望的感覺，似曾相識。」陳思宇17日在臉書上坦言，去年11月登記立委補選那天，是她人生最掙扎的片刻之一，不想去選的理由跟台北市長柯文哲講的一樣，有太多太多不選的理由，太多太多的事情還進行到一半，是自己最大的遺憾。

陳思宇說，「當外界頃全力，因為你被擷取的一句話抹黑你；因為擔任公職人員，依規定誠實申報財產，卻變成被攻擊的項目；因為我家裡面有無黨籍的市議員，有民進黨籍的立委，就罵我背骨！」就算自己再怎麼努力講政策，講政績都比不上在市場發的面紙比別人大包，「對台灣政治的失望，大家加倍放大檢視非藍非綠的人選，而忘了是藍是綠有多糟」。

另外，陳思宇也提到，當時講什麼被消音什麼，然後選民依舊相信電視說了什麼，卻「不願意相信你為他們做了什麼！說真的，到現在對我的任何批評，不管在哪個平台，我都有一則一則看檢討自己。」

「我願意代表白色力量出來戰，但是莫須有的罪名卻也是持續跟著我…」陳思宇透露，從人生攻擊到許多惡毒的話，在前幾個月，「說實話，我走不太出來。但回頭想，現在，確實讓我更堅強！」因為沒有什麼往後看的理由，只能往前看，繼續向前走，跳出藍綠的邏輯，去思考什麼樣的人能讓台灣更好，這件事看來還有很長的路要走，「沒有放棄的理由，你願意陪我一起努力嗎？」

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