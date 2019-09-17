勞動部至今共輔導202家企業設備升級　新增就業人數36%

▲勞動部職安署指出，至今共輔導202家企業設備升級。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（17）日表示，為協助傳統產業改善工作環境及製程轉型，並促進就業，自103年起陸續針對鑄造業、表面處理業、印染整理業推動輔導改善及補助計畫，至今已成功輔導202家企業，共補助1億2千多萬元，且新增就業人數達36%。

勞動部職業安全署表示，台灣有不少辛苦的特定製程產業俗稱「3K」(危險、辛苦、骯髒)產業，粗估約5萬8000家，年產值約計2兆9千億餘元，大多屬中小企業，因其製程或作業性質特殊，諸如鑄造、表面處理、印染整理、橡膠製品製造等作業，工作環境多存在高溫、高噪音及高污染等危害因素，造成不少人不願進入3K產業工作，形成產業面臨長期缺工、人才斷層及年齡老化等問題。

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職安署指出，目前透過資源整合、專案訪視輔導、改善經費補助等措施，自103年開辦至今，已經順利輔導202家企業改善工廠環境，其中有138家拿到補助款。

不過相對於成功輔導企業數，大多數企業仍未提出申請，對此職安署組長許莉瑩解釋，通常不願意改善的企業多半都是比較老的中小企業，目前都已由家中的第二代、第三代接手，主要會讓工廠繼續經營下去的原因多半都是想讓現有勞工待到退休，因為不確定如果投入成本去改善環境，不知道是否可以回收。

最後，許莉瑩強調，這項專案補助企業可以每年申請，補助金額為投資額的40%，最高上限為250萬，今年截至6月為止來申請的企業已有10家企業。