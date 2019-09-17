宏達電人事大地震！　王雪紅卸任執行長

▲宏達電董事長王雪紅將專注未來科技的策略與企業方向的制訂。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（17）日宣布，任命Yves Maitre擔任宏達電執行長一職，即日起生效，未來董事長王雪紅則將專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成宏達電產品組合的持續擴展，以及VIVE Reality遠景的實現。

Yves Maitre之前服務於全球最大的電信業者之一「Orange電信」長達14年，2005年擔任Orange資深副總時首次與HTC合作，並在Orange服務期間，歷任多項職務，持續完成許多創新服務與產品，也是首位在歐洲導入Android智慧型手機的關鍵人物。

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王雪紅表示，4年前接下執行長一職，立志要重塑宏達電成為一個完整的生態系統提供者，讓宏達電在5G、XR與AI領域上蓬勃發展，並相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀，看好Yves接任執行長，成為可以激發宏達電潛力的最佳人選。



宏達電執行長Yves Maitre表示，宏達電是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，期盼帶領宏達電邁向另一個階段，朝5G、XR與AI的未來，並持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。



宏達電的創新橫跨各科技領域，包括現今的5G、XR與AI等產品，在全球創下許多世界第一與創新，今年VIVE虛擬實境生態系統產品與HTC 5G Hub等也贏得媒體大獎與業界肯定，其HTC 5G Hub更廣泛獲得全球各大電信業者採用，共同推動5G的發展。