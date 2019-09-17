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山區採筍遇虎頭蜂…婦遭螫抱頭痛苦坐地！警目睹蜂巢傻眼：有半個人大

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記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣永豐村一名49歲的潘姓婦人16日前往山區採竹筍，不料卻意外驚擾蜂群，不但竹筍沒採成，還被虎頭蜂螫咬，痛得抱頭坐地。所幸當時有路過民眾發現，急忙撥打電話求援，潘婦經及時送醫後才保住一命。事發後，永豐派出所所長鍾日順及員警陳永光前往查看，赫然發現虎頭蜂巢相當巨大，宛若巨無霸飛碟，足足有半個成人大小，令2人當場傻眼。

▲▼花蓮婦採筍，巨大虎頭蜂巢。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲鍾日順與陳永光將虎頭蜂巢摘除，足足有半個成人大小。（圖／記者蕭可正翻攝）

永豐派出所警方指出，16日接獲民眾通報，在永豐村山區小路發現一位婦人頻喊「救命」，上前查看後赫見其雙手抱頭、痛苦地坐在地上，急忙撥打電話求援。由於事發當下花蓮還下著大雨，鍾日順與陳永光2人急於救人，連雨衣都還來不及穿，頂著滂沱大雨趕赴現場救援。

經初步了解，受傷的潘婦表示，因為近日山區雨勢不斷，雨後的竹筍長得又粗又多，趁著雨轉小的空檔獨自一人前往山中採竹筍，怎料竟會誤觸虎頭蜂巢，當場遭到傾巢而出的蜂群攻擊，嚇得她急忙撒腿逃跑。所幸潘婦反應敏捷，再加上當下雨勢轉大，僅有頭部、手臂遭到虎頭蜂螫了2針，但饒是如此，傷口處卻出現嚴重紅腫過敏現象，令她疼痛不堪。所幸員警及時到場，並將潘婦送往醫院治療，成功保住一命。

▲▼花蓮婦採筍，巨大虎頭蜂巢。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮婦採筍，巨大虎頭蜂巢。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮婦採筍，巨大虎頭蜂巢。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲潘婦經送醫治療後保住一命。（圖／記者蕭可正翻攝）

事後鍾日順與陳永光再度折回現場查看，赫然發現該虎頭蜂巢巨大得超乎想像，宛若土黃色的飛碟般，足足有半個成人大小；誇張的場面也令2人當場傻眼，但為避免再有民眾受到攻擊，2人立即進行拆除作業，讓當地民眾能夠安心從事農耕。而如此巨大的蜂巢，在帶回派出所的路上也引起當地鄉民圍觀，造成一陣小騷動。

玉里分局長呂育騰表示，此次攻擊採筍婦人的是「黑腹虎頭蜂」，普遍分布於低、中海拔山區，冬季會分散至地底過冬，待春天回暖後再回巢中群聚，習性相當凶猛，在受到驚擾後會群起攻擊任何移動的對象，是台灣最凶猛的虎頭蜂之一。而民眾在遭蜂螫後，通常會出現紅、腫、熱、痛、瘀血等症狀，大約持續1至3天，一般冰敷或藥物治療即可；但若出現過敏反應，甚至出現休克或呼吸困難等情況，盡量頭低腳高，並立即就近送醫治療。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼巨大蜂巢在帶回派出所的路上引起小騷動。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮婦採筍，巨大虎頭蜂巢。（圖／記者蕭可正翻攝）

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