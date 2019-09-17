海軍基隆港營區月底開放　派里級銘傳艦首次開放登艦

▲派里級銘傳軍艦。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍28日將辦理「國防知性之旅-營區開放」活動，地點選在基隆港東4至東5、西3至西5碼頭，活動項目包括艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等，去年11月成軍的派里級銘傳軍艦（PFG-1112），也將首次開放民眾登艦參觀。

國防部17日上午舉行例行記者會，海軍艦隊指揮部參謀長陳道輝少將表示，海軍辦理民國108年「國防知性之旅，營區開放活動」，28日上午8時至下午4時在基隆港東4至東5、西3至西5碼頭登場，區分為艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動。

艦艇開放參觀部分，茄比級（海獅潛艦）、沱江級（沱江軍艦）、永靖級（永安軍艦）、錦江級（新江軍艦）、磐石級（磐石軍艦）、派里級（銘傳軍艦）將開放民眾登鑑參觀。

陳道輝提醒，受限於潛艦通道狹窄，且需攀爬垂直梯進出艙內，考量進出潛艦安全，攜帶之手提袋、背包均暫時保管於「寄物區」，俟參觀結束後領回。此外，考量安全因素，也請女性來賓避免穿著裙子及高跟鞋登艦。敬請年長者、幼童及行動不便來賓，避免入艙參觀。

陳道輝說明，活動因場地限制不規劃接駁及停車場，僅提供周邊收費停車場資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，民眾可由基隆火車站往港西街步行約2分鐘，或於基隆火車站搭乘101、103、104路公車至信七路口下車後，步行3分鐘後可抵東碼頭會場。