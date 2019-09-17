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SIM卡漏洞遭SimJacker入侵！ 駭客發送簡訊即可監控掌握手機　10億用戶面臨威脅

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▲資訊安全公司AdaptiveMobile Security預估，全球約有10億支手機用戶面臨駭客威脅。。（圖／路透）

▲資訊安全公司AdaptiveMobile Security預估，全球約有10億支手機用戶面臨駭客威脅。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

想像一下，如果駭客可以入侵你的手機SIM卡，監控你的位置、手機內資料和發送假訊息，那是多麼可怕的事情！資訊安全公司AdaptiveMobile Security預估，全球約有10億支手機用戶面臨駭客威脅。

據《TechRadar》報導，AdaptiveMobile Security發現在手機SIM卡上有一個巨大技術漏洞，稱為「Simjacker」，駭客利用這個漏洞發送簡訊，就能獲得受害者的所在位置、手機內資訊，甚至操控手機。

此外，根據該報導內容，最可怕的是，這個漏洞是鎖定手機SIM卡，因此所有的手機都有被駭客攻擊的潛在風險。

駭客只要發出含有特定程式碼的簡訊，到被害手機裡，可觸動SIM卡接受簡訊，讓S@T Browser函式庫接受駭客入侵、開啟瀏覽器、設置通話和鈴聲，甚至控制手機，開啟惡意程式，讓手機被完全控制。

而且，AdaptiveMobile Security的研究員表示，這些駭客應該是來自一家擁有尖端技術的大型專業資訊、手機監控公司。

AdaptiveMobile Security已經將報告遞交給GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）尋求新的防治機制，而且也持續研究防範方法。

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