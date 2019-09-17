酒後開車忽快忽慢+急煞被叭　情侶打傷大貨車父子還輾腳

▲邱姓男子與廖姓女友去年2月酒後駕車返家路上，不滿後車按喇叭下車砸車還打傷貨車司機共3人挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年2月間與廖姓女友在小吃店晚餐時喝酒助興，酒後與女友開車返家，行經百吉隧道時，因車速忽快忽慢還急踩剎車，引起後方謝姓大貨車駕駛按喇叭示警，邱男下車詢問，邱男與廖女分別打傷謝姓兄弟還砸毀探照燈，在警局偵訊時，邱還打傷謝姓駕駛父親，其酒測值竟高達每毫升1.43公克。檢方偵結依傷害、毀損與公共危險罪嫌將邱男與廖女提起公訴。

檢警調查，39歲的邱姓男子與37歲的廖姓女友去年2月8日晚間相約大溪區某小吃店吃晚餐，席間2人共飲保力達藥酒、2瓶啤酒，隨後晚間近9時許，兩人共乘小貨車返回住處，經過百吉隧道時，疑因酒性發作，邱男不時急踩剎車、時而加速行駛，後方由謝姓男子搭載父親與弟弟共3人的大貨車擔心追撞，鳴按喇叭示警。

邱男被按喇叭後，竟將小貨車急煞停在路當中下車質問，廖女持保特瓶砸破大貨車車頂上探照燈，邱男則持酒瓶毆打謝姓兄弟，2人隨即駕車離去，離去前貨車還輾過謝男弟弟左腳。



謝男事後報警提告，警方將邱男與廖女帶回派出所偵訊時，邱男酒精濃度高達每毫升1.43公克，雙方在派出所製作筆錄時，邱男仗著酒意出拳毆打謝父右眼成傷，檢方偵結依傷害、毀損與公共危險等罪嫌將邱男和廖女提起公訴。

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