台灣零售業唯一上榜！統一超商首度入選2019年道瓊永續指數

▲統一超商入選2019年道瓊永續指數「世界指數」，成為全台唯一入選上榜的零售業者。圖為統一超商董事長羅智先。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

零售業出了台灣之光。美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團公布2019年道瓊永續指數評選結果，統一超商不僅入選「新興市場指數」成分股，更擠進道瓊永續指數「世界指數」，成為全台唯一入選上榜的零售業者。

另外，在全球食品零售產業排行榜上，統一超商也拿下全球第三的佳績，僅次於CPALL正大集團(泰國7-ELEVEN母公司)與德國最大零售批發超市集團「麥德龍」(Metro AG)，顯示其在永續經營、企業社會責任、永續治理等各面向，已具備打國際賽局的硬實力。

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全球永續發展浪潮推動下，企業社會責任(CSR)已是國內外企業經營主流，DJSI道瓊永續指數每年以嚴謹的問卷方式，評比全球頂尖企業的社會責任表現，而評比內容包括經濟、社會及環境等構面。

▲統一超商積極推出創新服務，日前宣佈攜手FORD福特六和，在全台5500間門市提供預約賞車服務，搶攻車市商機。（圖／統一超商提供）

道瓊永續指數每年挑選超過3,500家以上的企業參加評選，其中的2,500家為全球市值最高者，每年須經過全面檢視企業經營體質，依區域別及產業別選出最優秀的10%，才能入選此指數，以投資者的角度來評估企業永續發展情形，為國際上具公信力的企業永續評比之一。

依據評選結果，統一超商今年在25個子項目中，共有5項獲得排名第一，包括：經濟面(客戶關係管理、行為準則、供應鏈管理)、環境面(水相關的風險管理)及社會面(人力資源發展)。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺會計師觀察，統一超商全台店數已達5,500多家，作為全台最普及的零售通路商，供應鏈及門市管理非常重要，也一直是統一超商努力的重點，透過這次DJSI供應鏈管理面向的成績顯現，統一超商落實嚴謹的管理與評鑑制度，監督敦促供應商，確保消費者能購買到最佳品質的商品之努力，已經被DJSI認可。

道瓊永續指數之評選主要為三大構面，如：經濟面包括公司管理及制度、供應鏈管理及執行力等狀況；社會面則涵括人力資源開發、勞工保護、職業健康與安全、慈善行為等；環境面則是與環境績效及環境報告相關。2019年全球共61種產業、3,517家企業受邀DJSI評選，其中台灣共有99家企業受邀參加，涵蓋27個產業。