　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣零售業唯一上榜！統一超商首度入選2019年道瓊永續指數

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲統一超商入選2019年道瓊永續指數「世界指數」，成為全台唯一入選上榜的零售業者。圖為統一超商董事長羅智先。（圖／記者林淑慧攝）

▲統一超商入選2019年道瓊永續指數「世界指數」，成為全台唯一入選上榜的零售業者。圖為統一超商董事長羅智先。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

零售業出了台灣之光。美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團公布2019年道瓊永續指數評選結果，統一超商不僅入選「新興市場指數」成分股，更擠進道瓊永續指數「世界指數」，成為全台唯一入選上榜的零售業者。

另外，在全球食品零售產業排行榜上，統一超商也拿下全球第三的佳績，僅次於CPALL正大集團(泰國7-ELEVEN母公司)與德國最大零售批發超市集團「麥德龍」(Metro AG)，顯示其在永續經營、企業社會責任、永續治理等各面向，已具備打國際賽局的硬實力。

請繼續往下閱讀...

全球永續發展浪潮推動下，企業社會責任(CSR)已是國內外企業經營主流，DJSI道瓊永續指數每年以嚴謹的問卷方式，評比全球頂尖企業的社會責任表現，而評比內容包括經濟、社會及環境等構面。

▲統一超商日前宣佈攜手FORD福特六和，在全台5500間門市提供預約賞車服務，搶攻車市商機。（圖／統一超商提供）

▲統一超商積極推出創新服務，日前宣佈攜手FORD福特六和，在全台5500間門市提供預約賞車服務，搶攻車市商機。（圖／統一超商提供）

道瓊永續指數每年挑選超過3,500家以上的企業參加評選，其中的2,500家為全球市值最高者，每年須經過全面檢視企業經營體質，依區域別及產業別選出最優秀的10%，才能入選此指數，以投資者的角度來評估企業永續發展情形，為國際上具公信力的企業永續評比之一。

依據評選結果，統一超商今年在25個子項目中，共有5項獲得排名第一，包括：經濟面(客戶關係管理、行為準則、供應鏈管理)、環境面(水相關的風險管理)及社會面(人力資源發展)。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺會計師觀察，統一超商全台店數已達5,500多家，作為全台最普及的零售通路商，供應鏈及門市管理非常重要，也一直是統一超商努力的重點，透過這次DJSI供應鏈管理面向的成績顯現，統一超商落實嚴謹的管理與評鑑制度，監督敦促供應商，確保消費者能購買到最佳品質的商品之努力，已經被DJSI認可。

道瓊永續指數之評選主要為三大構面，如：經濟面包括公司管理及制度、供應鏈管理及執行力等狀況；社會面則涵括人力資源開發、勞工保護、職業健康與安全、慈善行為等；環境面則是與環境績效及環境報告相關。2019年全球共61種產業、3,517家企業受邀DJSI評選，其中台灣共有99家企業受邀參加，涵蓋27個產業。

ET快訊
宏達電人事大地震！　王雪紅卸任執行長
女韓粉挨告後態度大轉變！從罵「去死」改讚陳菊：台灣不能沒有您
快訊／男買票進入野柳地質公園　從懸崖墜落30米當場死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鴻家軍壓盤 台股收盤下跌23點 叩關10900點一步之遙

國營事業首例　台電攜手調查局升級資安防護：「國家安全等級！」

油價飆漲歐美股收黑　台股開盤小漲10點後翻黑

200元夜市抵用券290萬張先搶先贏！經濟部預估帶動逾17億元消費

影／中油：原油市場「供過於求」　沙國油廠遭襲影響有限

亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

影／200元夜市抵用券來了！士林、逢甲、花園、東大門夜市入列

客思達積極佈局新零售　鏈結小型家具商實體服務發威

紅馬攜手迪士尼打造授權伴手禮　下半年獲利可望持續增溫

王品台灣事業群8月營收9.8億元　創四年來新高紀錄

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

快訊／宏達電王雪紅臨時記者會　親自說明卸任執行長人事佈局

沙國原油供應吃緊　美國油商趁機搶市

勞動部至今共輔導202家企業設備升級　新增就業人數36%

宏達電人事大地震！　王雪紅卸任執行長

台灣零售業唯一上榜！統一超商首度入選2019年道瓊永續指數

指數投資更多元　台灣首檔「期貨+現貨」策略指數12月上線

鴻家軍壓盤 台股收盤下跌23點 叩關10900點一步之遙

發票領獎請注意！7、8月期若中4000元先別急　等12月領可省稅800元

iPhone擴大在印度生產　蘋果攜手鴻海投資10億美元

促進醫藥品查驗登記優良送件　12國種子師資齊聚台灣

影／《侏羅紀世界2》結局1年後全新片段！「2隻新品種恐龍」曝光

《ETtoday運動雲》榮登全台最多人用的運動網站！　7月破213萬人使用

直逼618萬！賓士「最貴新車」Maybach GLS層峰休旅將有專屬香味

好市多「2個神祕指數」　他神準買黃金：爽賺9400元！網暴動：只有崇拜

酒後開車忽快忽慢+急煞被叭　情侶打傷大貨車父子還輾腳

徐國勇化身選務人員　教新住民投下神聖的一票

男大生紐西蘭自助染麻疹「5度就醫確診」　當地爆22年來最大疫情！

9歲女兒頭朝下趴水面！爸看一眼「以為練閉氣」繼續滑手機…她嘴發紫昏厥了

對台友邦繼續實行「外科手術」　陸學者：目標個位數

快訊／宏達電王雪紅臨時記者會　親自說明卸任執行長人事佈局

財經熱門新聞

玉山銀爆發　理專盜用顧客資金

郭董找上最美副董當副手？　李紀..

中華電搶先！五大電信iPhon..

發票領獎注意！7、8月期若中4..

宏達電人事大地震！　王雪紅卸任..

影／達人投資ETF　簡簡單單1..

200元夜市抵用券來了！士林、..

台彩推2款新刮刮樂 頭獎上看3..

郭台銘不選總統了！　鴻海早盤股..

鴻海集團海外股價受挫！富智康、..

即／iPhone 11開賣了！..

新iPhone今晚開放預購　網..

尋找「幽靈保戶」！上百億元的保..

新台幣開盤貶值1.5分　以31..

更多熱門

相關新聞

台灣唯一蟬聯10年　友達入選道瓊世界永續性指數成份股

友達（2409）今（16）日宣布，以完善的企業治理及永續表現獲得肯定，達成連續十年入選道瓊世界永續性指數成份股（Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World）的佳績，同時也是電子設備及零組件產業別中唯一蟬聯十年獲選的台灣企業。

群創蟬聯道瓊永續雙指數　評鑑成績「台灣面板業第一」

日月光獲選為道瓊半導體設備領導者

台達電連九年入選道瓊永續指數

小七首創開賣蘋果十款配件　可望帶動業績成長三成

關鍵字：

統一超商道瓊永續指數CSR企業社會責任

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面