阿伯坐火車占位　沒錢補票「持安全帽」攻擊列車長後癲癇發作

▲台鐵列車長被乘客砸安全帽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

真的很嚇人！1名女子搭乘清晨從台中開往台東的自強號371號列車，親眼目睹一名自稱跑錯月台、未補票身穿反光背心的阿伯，用安全帽攻擊列車長，事後也將影片po在「彰化踢爆網」上，他說，當時車廂內還有1名孕婦帶著小孩，情形簡直就是非常可怕，持手機錄影的手都嚇到發抖了。

原po說，嘉義鐵警李承翰殉職事件，讓全國民眾為之驚惶，此次再度發生，而且又是在嘉義火車站，讓車內的乘客都不知該如何是好，她先帶孕婦與小孩到安全的地方，後來鐵路警察據報趕來，看到這名滋事的阿伯被鐵警帶下車，才鬆了一口氣，還好列車長處理得宜，所幸沒有發生任何人員傷亡意外。

原po說，阿伯好像是從員林站上車，還坐了別人的位子，但後來有畫位的乘客上車，兩人似乎有言語糾紛，後來才通知列車長協調處理，列車長到時，阿伯一直說他沒錢補票還說下錯月台，又拿安全帽砸列車長。

警局也指出，車上這一名男性旅客拒絕補票，鐵路警到場協助處理時，該名旅客疑似癲癇症狀，經通知救護車到場後，早上8點18分將這名鬧事的阿伯送醫，371次晚1分開車。

►發現韓國瑜

【更多新聞】



►快訊／農舍風波大反攻！李佳芬提告鄭佩芬、洪耀南、吳佩蓉毀謗

►921他雙手救災45天 左眼被屍水噴到「腫的看得到右眼」

