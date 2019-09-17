路面凹陷害少年「鼻樑斷、全身傷」　家屬嘆：路可以鋪的更好

記者陳玉／台中報導

台中17歲姚姓少年，16日下午1點多騎腳踏車行經台灣大道二段前慢車道，因路面坑洞摔倒後再碰撞到路邊停車車輛，造成鼻樑斷裂、全身多處擦挫傷，少年父親在臉書社團《爆怨公社》PO文寫下「若台灣的路再鋪好些、這種意外就不會經常發生」；對此，台中市建設局長陳大田表示，案發內1小時已將路面凹陷補平，也有前往關心慰問少年受傷情形，後續將全力協助其申請國賠。

▲台中姚姓少年因路面凹陷摔車，父親PO文寫下，希望台灣的路再鋪好些。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



據悉，16日下午1點多，17歲少年騎腳踏車沿台灣大道二段600號慢車道往郊區直行，在接近太原路口處，前車輪不慎碰撞路面坑洞後，少年重心不穩又擦撞到路邊停車，整個人往前翻了一圈趴在地上，還差點遭後方騎士輾過，相當驚險。事後，警方也對該違規路邊停車開罰。

▲▼少年摔車造成鼻樑斷裂、全身多處擦挫傷，後續將由中市府協助申請國賠。



對此，陳大田說明，該少年為閃避路邊違停車輛，加上人孔蓋旁路面因長久使用產生1至2公分凹陷，急停之下造成摔車意外，獲報後立即與少年父親取得聯繫，並前往關心慰問，家屬也能理解，另此案損案也符合國賠要件，後續將全力協助相關程序與作業。

陳大田強調，為了避免憾事再次發生，建設局已於案發後1小時內立即補平路面，現在也正展開全市主、次要道路巡檢，針對坑洞、車轍及路面龜裂凹陷處立即修補，主動巡檢，強化事前預防及改善。