「5至12歲」限定　人母玩溜滑梯受傷...聲請國賠72萬敗訴

▲汐止白雲公園。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者徐愷昕／新北報導

廖姓女子去年11月帶孩子前往新北市白雲公園玩溜滑梯，她下滑時因速度過快不慎撞擊地面，導致左腳踝骨折脫臼。事後，廖女認為是溜滑梯計不良及警示標語未標明清楚所致，因而向新北市政府新建工程處提出國賠訴訟，索討約72萬餘元；新北地院則表示因「5至12歲」的使用年齡限制標示夠清楚，皆符合國家標準，認定廖婦為不當使用，判她敗訴。

判決書指出，廖姓女子去年11月帶孩子在白雲公園玩耍時，為方便在接住孩子，決定自己先溜至下方等，沒想到磨石子材質的滑梯滑速快、阻力低，尾端又有個距離地面35公分的崁，導致其左腳撞擊地面後脫臼骨折，需暫停工作在家休養6個月，為此，廖女向負責維護設施的新北市府新工處求償醫藥費、看護費、工作所得損失及精神撫慰金共計約72萬元。

根據廖女的控訴，新工處表示，公園都有在定期進行安檢，上次事發為11月11日，距離最近的安檢為10月25日，當時遊戲設備及材料均符合公共兒童遊戲場安全管理規範，警示標誌也有載明使用者年齡為「5至12歲」，廖女為成年人，明顯已不適宜使用此設施。而有關廖女主張的「滑梯距離地面35公分」這點，事後安檢結果為34公分，坡度傾斜度未超標，加上地面還有鋪設緩衝墊，安全上確實並無瑕疵。

法官最終依據安檢報告書及滑梯檢驗合格規範，認定廖女缺乏事證及其內容真實性，難以證明受傷與滑梯有直接關係，因而判她敗訴，全案仍可上訴。

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